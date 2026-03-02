مجلس الشورى القطري: الاعتداء الإيراني يتنافى مع حسن الجوار ويخالف قواعد القانون الدولي

الدوحة-سانا

أكد مجلس الشورى في دولة قطر أن الاعتداء الإيراني الذي يستهدف أراضي البلاد منذ يوم السبت الماضي، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المجلس أدان اليوم الإثنين، خلال جلسته الأسبوعية العادية، الاعتداء الإيراني، مبيناً أنه لا ينسجم مع حسن الجوار، ويخالف قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس بجهود الجهات المختصة في التعامل مع تداعيات الاعتداء، مثمناً كفاءة القوات المسلحة القطرية، وقدرتها على التصدي لعدد من الموجات الصاروخية، بما يعكس جاهزيتها في حماية أمن البلاد.

كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به قطر في دعم الحوار الإقليمي والدولي، مجدداً الدعوة إلى وقف الاعتداءات، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداءات التي طالت عدداً من الدول، من بينها السعودية والكويت وسلطنة عُمان والإمارات والبحرين والأردن ولبنان، مؤكداً تضامنه الكامل معها، ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

ودعا المجلس المواطنين القطريين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي.