ترامب: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقدرات الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن عدداً كبيراً من القيادات الإيرانية قتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران صباح اليوم.

وفي مكالمة هاتفية مع شبكة إن بي سي نيوز قال ترامب دون تحديد عدد: “لا أقصد شخصين مثلاً” واصفاً العمل العسكري في إيران ب”الناجح”.

وأوضح ترامب أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقدرات الإيرانية وأن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بنائها.

وفي تعليقه عن التقارير التي تفيد بوفاة المرشد الإيراني علي خامنئي ومن سيخلفه قال: “نشعر أن هذه هي القصة صحيحة لكن لا نعرف من سيخلفه”.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوماً صباح اليوم السبت على إيران استهدفت خلاله عشرات المواقع في وقت واحد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف مواقع في دول الخليج العربي.