التعليم العالي تمدد تسجيل المقبولين بمفاضلات التحويل والقبول في الجامعات الخاصة حتى 1 آذار

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية فترة تسجيل الطلاب المقبولين بنتيجة مفاضلات التحويل المماثل وتغيير القيد، إضافة إلى مفاضلات القبول على أساس (شهادة المعهد– الإجازة الجامعية)، في الجامعات الخاصة (المأجورة) لغاية يوم الأحد الموافق 1 آذار 2026.

وأوضحت الوزارة في تعميم نشرته عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” أن قرار التمديد يشمل الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجامعات غير السورية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك للعام الدراسي 2025- 2026.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب المقبولين لاستكمال إجراءات تسجيلهم أصولاً ضمن المدد المحددة.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في كانون الثاني الماضي السماح للطلاب المقبولين بنتيجة مفاضلة النقل (التحويل المماثل– تغيير القيد) من جامعات سورية حكومية وخاصة إلى الجامعات السورية الخاصة (المأجورة)، بالتسجيل في الاختصاص المقبولين به في الجامعة المحوّلين إليها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعة المحوّلين منها.