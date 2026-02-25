التعليم العالي تمدد تسجيل المقبولين بمفاضلات التحويل والقبول في الجامعات الخاصة حتى 1 آذار

WSS0071 Copy 4 التعليم العالي تمدد تسجيل المقبولين بمفاضلات التحويل والقبول في الجامعات الخاصة حتى 1 آذار

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية فترة تسجيل الطلاب المقبولين بنتيجة مفاضلات التحويل المماثل وتغيير القيد، إضافة إلى مفاضلات القبول على أساس (شهادة المعهد– الإجازة الجامعية)، في الجامعات الخاصة (المأجورة) لغاية يوم الأحد الموافق 1 آذار 2026.

وأوضحت الوزارة في تعميم نشرته عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” أن قرار التمديد يشمل الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجامعات غير السورية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك للعام الدراسي 2025- 2026.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب المقبولين لاستكمال إجراءات تسجيلهم أصولاً ضمن المدد المحددة.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في كانون الثاني الماضي السماح للطلاب المقبولين بنتيجة مفاضلة النقل (التحويل المماثل– تغيير القيد) من جامعات سورية حكومية وخاصة إلى الجامعات السورية الخاصة (المأجورة)، بالتسجيل في الاختصاص المقبولين به في الجامعة المحوّلين إليها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعة المحوّلين منها.

القيادة العامة: جيشنا الباسل يواصل تنفيذ عملياته النوعية ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاهات أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي مكبداً الإرهابيين مئات القتلى والجرحى وعشرات الآليات والعربات والعديد من المقرات والمستودعات والأسلحة والذخائر
عرض مميز بطائرات الدرون في ساحة الأمويين احتفالاً بالهوية البصرية الجديدة لسوريا
وزارة الداخلية: نُفذت عملية التمشيط ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار
الوزير الشيباني: سيتم تعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في تعزيز القطاع المصرفي السوري، وعبرنا عن شكرنا على منحة الرواتب المقدمة من السعودية وقطر
منتخب سوريا الوطني للشباب بكرة القدم ينهي الشوط الأول من المباراة مع نظيره التايلاندي بالتعادل دون أهداف ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً بالصين
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك