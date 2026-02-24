مصرع 14 شخصاً وفقدان آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

برازيليا-سانا

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، وفقد عدد آخر، جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وبحدوث انهيارات أرضية جنوب شرق البرازيل.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات اليوم الثلاثاء قولها: إن ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد شهدت هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضان نهر وانزلاقات تربة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، بينما أفادت بلدية مدينة جويز دي فورا عبر حسابها على منصة “إكس” بأن عدداً من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة بحدوث ما لا يقل عن 20 انهياراً أرضياً، معظمها في المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة.

ووفقاً للسلطات المحلية، يعد شهر شباط أكثر الشهور مطراً في تاريخ المدينة، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار في هذا الوقت من العام بأربعة أضعاف.

وقامت السلطات بإجلاء السكان كإجراء احترازي من بعض المناطق، وباشرت عمليات البحث والإنقاذ، وتم تعليق الدراسة في جميع أنحاء المدينة.