الداخلية تسلم الأمن الداخلي في إدلب 117 سيارة حديثة بالهوية البصرية الجديدة

إدلب-سانا

سلمت وزارة الداخلية اليوم الجمعة قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب 117 سيارة حديثة بالهوية البصرية الجديدة، في إطار جهودها لتعزيز الحضور الأمني المنظّم والمتطور في المحافظات السورية.

وأوضح مسؤول فرع المرور في محافظة إدلب نذير إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة استلمت من وزارة الداخلية دفعة من الآليات، ضمن خطة لتطوير القدرات اللوجستية ورفع جاهزية الوحدات الأمنية والشرطية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين سرعة الاستجابة الميدانية.

وبيّن إبراهيم أن المؤسسات الشرطية في إدلب بحاجة ماسة لهذه الآليات، لتفعيل العمل الشرطي بشكل أفضل، بعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، لافتاً إلى استجابة وزارة الداخلية بإرسال هذه اللوجستيات، بهدف خدمة المواطنين، وتأمين السلامة المرورية والأمنية في إدلب وريفها.

بدورهم رحب عدد من الأهالي برفد قوى الأمن الداخلي بهذه الآليات الحديثة، لكونها تسهم في تعزيز الحضور الأمني، ورفع مستوى الجاهزية في المحافظة، وتأمين بيئة آمنة بمختلف مناطق المحافظة.

حضر مراسم تسليم الدفعة، محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وقائد الأمن الداخلي العميد غسان باكير، ومديرو المناطق، وعدد من قادة الشرطة، وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت الهوية البصرية الجديدة لمركباتها أواخر تشرين الثاني الماضي، عبر عرض كبير شاركت فيه مئات العربات والدراجات على أوتستراد المزة بدمشق، وذلك في توجه يعكس رؤية الوزارة نحو هوية عصرية ومركبات متطورة تجسد ملامح سوريا المستقبل، حيث جري رفد قوى الأمن الداخلي في عدد من المحافظات بدفعات منها، مع استكمال ذلك في باقي المحافظات تدريجياً.