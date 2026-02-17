إصابة مراسل سانا حسن هاشم أثناء تغطية إزالة الألغام في بلدة سلمى بريف اللاذقية تاريخ النشر: 2026/02/17 1:04 مساءً اخر تحديث: 2026/02/17 1:13 مساءً كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في المنتدى الدولي “صفر نفايات” بإسطنبول الدفاع تستمر بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية لبدء عملية انخراط الفصائل في الوزارة نور أعرج لـ سانا: حرصنا في هذا العام على رفع كفاءة الخدمات التنظيمية والطبية والإدارية، سواء في فنادق البعثة السورية أو في المشاعر المقدسة في عرفات ومنى، وعززنا التواصل مع الشركات الناقلة والمزودين لتقديم الخدمة في المملكة العربية السعودية، لضمان تقديم أفضل رعاية للحجاج الدكتور الدبل: في ظل النقص الحاد للأدوية السرطانية، فإن آلاف المرضى في سوريا عرضة لفقدان الفرصة في العلاج المناسب والفعال، ما يزيد من نسبة الوفيات ويعمق معاناة الأسر التي تعاني بالفعل من الأعباء النفسية والمالية الناتجة عن هذا المرض الصحة الفلسطينية وأطباء بلا حدود ترفضان تسليم بيانات الطواقم الطبية للاحتلال صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الولايات المتحدة تستعد لاستئناف إجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة فبراير 18, 2026 فبراير 18, 2026 تجمع علماء غزة: الإجراءات الإسرائيلية حيال أراضي الضفة الغربية باطلة فبراير 18, 2026 فبراير 18, 2026 فنانون عالميون ينددون بصمت مهرجان برلين على ما يجري في غزة فبراير 18, 2026 فبراير 18, 2026 البرلمان في البيرو يصوت لعزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري فبراير 17, 2026 فبراير 18, 2026