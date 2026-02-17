إصابة مراسل سانا حسن هاشم أثناء تغطية إزالة الألغام في بلدة سلمى بريف اللاذقية

كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في المنتدى الدولي “صفر نفايات” بإسطنبول
الدفاع تستمر بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية لبدء عملية انخراط الفصائل في الوزارة
نور أعرج لـ سانا: حرصنا في هذا العام على رفع كفاءة الخدمات التنظيمية والطبية والإدارية، سواء في فنادق البعثة السورية أو في المشاعر المقدسة في عرفات ومنى، وعززنا التواصل مع الشركات الناقلة والمزودين لتقديم الخدمة في المملكة العربية السعودية، لضمان تقديم أفضل رعاية للحجاج
الدكتور الدبل: في ظل النقص الحاد للأدوية السرطانية، فإن آلاف المرضى ‏في سوريا عرضة لفقدان الفرصة في العلاج المناسب والفعال، ما يزيد من ‏نسبة الوفيات ويعمق معاناة الأسر التي تعاني بالفعل من الأعباء النفسية ‏والمالية الناتجة عن هذا المرض
الصحة الفلسطينية وأطباء بلا حدود ترفضان تسليم بيانات الطواقم الطبية للاحتلال
