ذوو الإعاقة يبدعون في الموسيقا والشعر والغناء خلال فعالية ثقافية في المزة بدمشق

دمشق- سانا

استضاف المركز الثقافي في المزة بدمشق، اليوم، فعالية منوعة بعنوان «قصة قوة تُروى كل يوم»، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث عرض عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة مواهبهم في الموسيقا والشعر والغناء، متحدّين ظروفهم ومبرزين إمكاناتهم الإبداعية.

وأقامت مديرية الثقافة في دمشق الفعالية بمشاركة مؤسستي «كف بكف» و«لمة أمل» المتخصصتين في رعاية ودعم ذوي الإعاقة، وأكدت المشرفة نارا عكاوي في تصريح لـ سانا أهمية هذه الأنشطة لدمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم الأسوياء وتعزيز مشاركتهم في المجتمع ومشاركة أفراح بلدهم بالنصر.

ودعت رئيسة أمناء مؤسسة «كف بكف» مها إلياس إلى تكثيف العمل الحكومي لدعم ذوي الإعاقة، فيما أوضحت مسؤولة العلاقات العامة في مؤسسة «لمة أمل» رانيا مجاهد، أن مشاركة هؤلاء تثبت قدرتهم على التعلم والعطاء.

مواهب لافتة وتشجيع الأهالي

وشهدت الفعالية مواهب لافتة، منها الطفل زين مهايني المصاب بالتوحد الذي أظهر قدرة مميزة في استدعاء أسماء العواصم، والطفلة مريم خلّوف التي أبدعت في الإلقاء والشعر رغم إعاقتها الجسدية، كما شارك الشاب الكفيف محمد حمود بفقرة شعرية عن المكفوفين وواقع سوريا بعد التحرير، قبل أن يؤدي مع صديقه الكفيف حمزة جديّع فقرة موسيقية غنائية.

وتحدثت الشابة الكفيفة رند السامرائي عن أبرز التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة، محددةً ركائز أساسية للتعامل معهم، فيما اختُتمت الفعالية بعرض مسرحي قصير جسّد طموحاتهم، بمشاركة الفنان أنور باكير.

ويُحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة في الثالث من كانون الأول من كل عام، وهو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة عام 1992 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم وزيادة الوعي بقضاياهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.