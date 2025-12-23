الحرارة إلى انخفاض وفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق السورية

IMG 0183 1 الحرارة إلى انخفاض وفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي، لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الشرقية.

أما ليلاً، فيكون الجو بارداً جداً خلال ساعات الليل في المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء واسعة من المنطقة الوسطى والبادية والشرقية والشمالية الغربية والجنوبية وغوطة دمشق، كما يحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً في المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشـــق وريفها14/ 3
القنيــطرة10/ 3
درعــــا14/ 4
السـويـداء13/ 3
حمـــص13/ 3
حمــــاة14/ 4
الـلاذقـيـة19 /11
طـرطـوس19 /12
حــلـب12 /3
إدلــــب12 /4
دير الزور15 /4
الرقة14 /5
الحسكة13 /5
