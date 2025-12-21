أكبر حقل نفط بحري في الصين يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً

Untitled 2 9 أكبر حقل نفط بحري في الصين يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً

بكين-سانا

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري أن حقل بوهاي النفطي، أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة قولها: إن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتج، وقد نما إنتاجه من النفط والغاز بنسبة 5 بالمئة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية حيث تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن.

وأَضافت الشركة: إن الحقل يحرز تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وتم تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة وفي الوقت نفسه، تم ربط أكثر من 80 بالمئة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.

ويقع حقل بوهاي النفطي في المياه الجنوبية لبحر بوهاي قبالة سواحل الصين، وهو حقل نفطي بحري كبير مكتشف حديثاً، ويُعتبر أكبر حقل نفط صخري في المناطق البحرية الصينية، حيث يحتوي على احتياطيات مؤكدة ضخمة وتجري فيه عمليات استكشاف وإنتاج متطورة.

وزير الخارجية: عملنا على خطاب يظهر سوريا بوجهها الحقيقي، بعيداً عن الشعارات ويحفظ كرامة المواطن السوري
مراسل سانا: بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في مطار دمشق الدولي بعد عودته من زيارة عمل لدولة قطر على رأس وفد رسمي
مصدر بوزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم “محمد نور الدين شلهوم” بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، ويعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة
مدير مكتب دمشق في مديرية الحج بوزارة الأوقاف الأستاذ عمران شيخ يوسف لـ سانا: رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي ستكون بمعدل 5 رحلات يومياً بعدد إجمالي 66 رحلة انطلاقاً من مطار دمشق الدولي
استعداداً للموسم الزراعي.. مركز تل بلاط في حلب مستمر بتوزيع بذار القمح على المزارعين دون توقف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك