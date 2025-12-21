أكبر حقل نفط بحري في الصين يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً

بكين-سانا

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري أن حقل بوهاي النفطي، أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة قولها: إن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتج، وقد نما إنتاجه من النفط والغاز بنسبة 5 بالمئة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية حيث تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن.

وأَضافت الشركة: إن الحقل يحرز تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وتم تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة وفي الوقت نفسه، تم ربط أكثر من 80 بالمئة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.

ويقع حقل بوهاي النفطي في المياه الجنوبية لبحر بوهاي قبالة سواحل الصين، وهو حقل نفطي بحري كبير مكتشف حديثاً، ويُعتبر أكبر حقل نفط صخري في المناطق البحرية الصينية، حيث يحتوي على احتياطيات مؤكدة ضخمة وتجري فيه عمليات استكشاف وإنتاج متطورة.