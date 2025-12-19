الأردن ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية

عمان-سانا

بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والبترول والثروة المعدنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الجانبين اتفقا خلال لقائهما في مقر وزارة البترول المصرية بالقاهرة اليوم، على تشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين؛ لبحث تعزيز التعاون في مجالات البترول الخام والثروة المعدنية، وتطوير المشروعات القائمة والمستقبلية بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وصولاً إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور لتذليل العقبات أمام المشروعات المشتركة، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في قطاع التعدين والطاقة المتجددة.

يُذكر أن هذه المباحثات تأتي استكمالاً لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وخصوصاً في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشكل ركيزة للتعاون الاستراتيجي من خلال خط الغاز العربي؛ بوصفه شرياناً حيوياً للطاقة في المنطقة، كما يهدف البلدان من خلال هذه التفاهمات، إلى تعزيز الربط الكهربائي وتعميق الشراكة في استغلال الصخر الزيتي والثروات المعدنية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن خفض تكاليف الإنتاج في كلا البلدين.