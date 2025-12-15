الملك الأردني يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

7510402.jpeg الملك الأردني يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عمان-سانا

أكد الملك الأردني عبد ﷲ الثاني ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفق وكالة بترا الأردنية دعا الملك عبدالله خلال استقباله اليوم في عمان لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، منوهاً بأهمية مواصلة التعاون بين الصين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في هذا المجال.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ بدء سريانه في العاشر من تشرين الأول الماضي، من خلال الغارات والقصف الجوي على مناطق القطاع وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات،ما يفاقم معاناة الفلسطينيين.

