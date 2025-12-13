الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس

وخلال اللقاء، أكد الرئيس الشرع أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب، مشدداً على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين.