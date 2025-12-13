الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس

IMG 6702 1 الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي.

IMG 6708 الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس

وخلال اللقاء، أكد الرئيس الشرع أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب، مشدداً على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل.

IMG 9785 الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس
IMG 6700 الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس
IMG 6703 الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس
IMG 9765 الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس
IMG 9781 الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس
المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: عقدت الوزارة يوم الخميس الموافق 22 أيار، جلسة تشاورية في مقرها جمعت عدداً من الكفاءات الوطنية السورية من اختصاصات حقوقية، وإدارية وشرطية، معظمهم من المنشقين عن النظام السابق، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة
وزير العدل يلتقي وفداً من إدارة قضايا الدولة
مصدر رسمي في وزارة الإعلام لـ سانا: السيد الرئيس أحمد الشرع يزور فرنسا يوم غد الأربعاء، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشمل عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية
الرئيس الشرع: سوريا لن تعود إلى الوراء وسنبقى نلاحق فلول النظام الساقط
رجعنا يا حلب.. مبادرة لتنظيف شوارع حلب وإزالة مظاهر التلوث البصري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك