فعالية ثقافية وتطوعية في مجمع الشماس بحمص احتفاءً بذكرى التحرير

حمص-سانا

احتفاءً بذكرى التحرير، احتضن المجمع الثقافي في حي الشماس بحمص، فعالية تحت عنوان “وطن لا يُقهر”، تضمنت مبادرة تطوعية بعنوان “لنجعل هذا الشتاء دافئاً”، بمشاركة طلاب ثانوية الشماس المحدثة، وفعاليات أهلية من المجتمع المحلي.

فقرات فنية وأناشيد وطنية بروح الانتصار

وتضمّنت الفعالية فقرات متنوعة استُهلت بتلاوة من القرآن الكريم، أعقبها عروض فنية وأناشيد وطنية أدّاها الطلاب بروح تعبّر عن معاني الانتصار وصمود الشعب السوري، كما قدّم عدد من المشاركين كلمات تمحورت حول القيم الإنسانية والروحية المرتبطة بالشهادة والشهداء، مؤكدين أهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

أفلام وثائقية تجسّد لحظات النصر وتضحيات الشهداء

كما شهدت الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تجسّد اللحظات المفصلية للنصر واستعادة الحرية، إلى جانب فيلم يوثّق تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل تحرير الوطن.

وتخلل الفعالية استعراض خطوات تنفيذ المبادرة التطوعية الخاصة بجمع الملابس وتوزيعها على المحتاجين، والتي شارك فيها الطلاب وأسرهم والكادر التعليمي.

وفي تصريح لـ سانا، أكدت المرشدة النفسية صفاء اللجي، أن هذه المناسبة تختزل سنوات من الصمود والنضال، مشددةً على أهمية الحفاظ على مكتسبات الانتصار وترسيخها في وجدان الأجيال القادمة، ليبقى الوطن قوياً وحرّاً.

المجمع الثقافي في الشماس يستعيد دوره

مديرة المجمع الثقافي في حي الشماس آلاء الوعر، أوضحت أن المجمع استعاد دوره الطبيعي في رعاية الأنشطة الثقافية والفكرية لأبناء المدينة، مشيرةً إلى إعادة افتتاح مكتبة المجمع التي تضم ما يزيد على 15 ألف كتاب، إضافة إلى مكتبة الطفل التي تحتوي نحو 8 آلاف كتاب.

وبيّنت أن المجمع الذي تعرض في السابق لطمس دوره الثقافي، عاد اليوم ليكون منارةً للأمل، وفضاءً لإبراز الطاقات الإبداعية لدى النشء الجديد.

وتتواصل في مختلف المحافظات السورية فعاليات ثقافية وتربوية احتفاءً بذكرى التحرير والنصر، تعبيراً عن قيم الوحدة الوطنية، واستذكاراً لتضحيات السوريين التي صنعت حرية الوطن وكرامته.