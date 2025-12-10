دورة تدريبية حول تقنيات زراعة الزيتون في كفر يحمول بريف إدلب الشمالي

القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية يستقبلان في قصر الشعب وفداً من مملكة البحرين برئاسة وزير خارجيتها
احتفالات شعبية في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب بمناسبة ذكرى تحرير سوريا
كلمة الرئيس الشرع في الفعالية الجماهيرية “حلب مفتاح النصر” على مدرج قلعة حلب
حملة تعزيز اللقاح الروتيني مستمرة في منبج لمتابعة الأطفال المتسربين وتقديم لقاح الحصبة
صورة وذكرى.. جناح يوثق أجمل اللحظات في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى