الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 9 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 –احتفالية النصر للأطفال بعنوان: الأطفال يحتفلون بالنصر، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ مهرجان النصر، ويتضمن عروضاً شعرية ومسرحية وموسيقية، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 ـ معرض للأعمال اليدوية والفنية بعنوان: ذكرى التحرير، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 ـ معرض فني بعنوان: سوريا تشرق من جديد، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

5 ـ فعالية للأطفال بعنوان: أجنحة صغيرة تحلق عالياً، في المركز الثقافي ببرزة، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

6- محاضرة بعنوان: الاقتصاد الزراعي المكاني والهوية الوطنية، يلقيها الدكتور معن داود، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

7 ـ تكريم السيد تامر تركماني مؤسس أرشيف الثورة السورية، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 6 مساء.

8 ـ عرض لفرقة التراث الكردي أشتي، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 6 مساء.

9 – عرض أفلام “ولنا في الخيال حب – زوتوبيا 2، الآن أنت تراني – الآن لا، السلم والثعبان”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ مهرجان النصر والتحرير والكرامة، في المركز الثقافي بالكسوة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 ـ المعرض الفني الأول في مدينة داريا بعنوان: معرض خطى، في المركز الثقافي بداريا، الساعة الـ 3 عصراً.

3 ـ حفل بعنوان يوم التحرير، في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ 3.30 عصراً.

حمص:

أمسية شعرية برفقة الشاعر حذيفة العرجي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

حماة:

نشاط فني مع الأطفال من ذوي الهمم بالتعاون مع مديرية الطوارئ بعنوان: حكاية وطن- تروى بلا صوت، في مسرح قصر الثقافة بحماة، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

منتدى بعنوان: تجربة الثورة والنصر – قصص حلبية “لقش” الحكايات التي تروى لا تنتهي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 3.30 عصراً.

طرطوس:

1 ـ حلقة كتاب للأطفال بعنوان معروف الرصافي، في إعدادية مشتى الحلو، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان: مذكرات يوسف تدمر شعراً ونثراً – حكاية عميد الأسرى والمعتقلين في الساحل، يقدمها الدكتور محمد حليمة، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 ـ محاضرة بعنوان: نحو برنامج للعدالة الانتقالية – اتحاد الكتاب العرب نموذجاً، تقدمها المحامية خديجة منصور، في صالة فرع اتحاد الكتاب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 ـ أمسية ميلادية لحلا نقرور وكورال نهاوند بعنوان: زورهن ببيتهن، على خشبة المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساء.

دير الزور:

شعر ومحاضرة تفاعلية عن الأديب الشهيد إبراهيم خريط، تقديم عبد الناصر حداد، في مقر فرع اتحاد الكتاب بدير الزور، الساعة الـ 6 مساء.