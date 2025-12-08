مراسلو سانا: مآذن مساجد دمشق تبدأ تكبيرات النصر قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا.

عاجل مراسلو سانا: مآذن مساجد دمشق تبدأ تكبيرات النصر قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا.
رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماهر علوش: شهدت التحضيرات التي شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة
وزير الطاقة يبحث مع وفد صيني الفرص الاستثمارية في مجال ‏الطاقة
الوزير خطاب: نواجه أيضاً خطر المخدرات حيث تحولت البلد في عهد النظام البائد إلى مصنع لها ومصدّر إلى كل دول العالم واستطعنا وقف تصنيعها ومصادرة كل معامل إنتاجها ونحن في مرحلة الكشف عن المخدرات المخبأة
المتحدث باسم وزارة الداخلية: تم استحداث إدارة حرس الحدود التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار، كما تم استحداث أمن الطرق لحماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة
غوتيريش يدعو إلى التضامن مع اللاجئين بأفعال ملموسة
