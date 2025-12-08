مراسلو سانا: مآذن مساجد دمشق تبدأ تكبيرات النصر قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا. منذ ساعة واحدة رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماهر علوش: شهدت التحضيرات التي شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة وزير الطاقة يبحث مع وفد صيني الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الوزير خطاب: نواجه أيضاً خطر المخدرات حيث تحولت البلد في عهد النظام البائد إلى مصنع لها ومصدّر إلى كل دول العالم واستطعنا وقف تصنيعها ومصادرة كل معامل إنتاجها ونحن في مرحلة الكشف عن المخدرات المخبأة المتحدث باسم وزارة الداخلية: تم استحداث إدارة حرس الحدود التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار، كما تم استحداث أمن الطرق لحماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة غوتيريش يدعو إلى التضامن مع اللاجئين بأفعال ملموسة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 2 أداء صلاة الفجر في جامع لالا باشا بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 12 دقيقة 3 أداء صلاة الفجر في جامع الحسن بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 19 دقيقة تكبيرات النصر في مسجد الإمام الشافعي بدمشق قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 21 دقيقة تكبيرات النصر في مسجد المنصور بطرطوس قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 22 دقيقة