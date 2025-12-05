الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 5 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – أنشطة للأطفال: جدارية أطفال الثورة وسردية الكتابة على الجدران وحرف تراثية، في مدينة المعارض بطريق المطار، من الساعة ال10 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – عرض 3 أفلام مدبلجة للأطفال هي: دورا ،مغامرة ذاتية، والسنافر، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – عرض مسرحية بن تن للأطفال، لفرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – الفعالية الفكرية الثقافية الفنية: الحرف في حب دمشق، في خان أسعد باشا العظم، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – عرض أفلام “ولنا في الخيال حب – زوتوبيا 2، الآن أنت تراني – الآن لا، السلم والثعبان”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

حمص:

1 – مسرحية بعنوان تفاصيل حدثت، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – أمسية سينمائية تشمل عرض أفلام: سوريا نشيد الأحرار، حلم ريحان، 21 آذار، داخل الصندوق، بريس تو حمص، والعهد، في صالة سينما حمص، الساعة الـ 6 مساءً.

إدلب:

1- افتتاح المعرض الفني: النصر، في مبنى المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – فعالية بعنوان: ريشة حرّة ترسم ملامح النصر، تتضمن لوحات فنية تعبّر عن ذاكرة الوطن من الجراح حتى فجر الحرية، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 3.10 عصراً.

3 – فعالية بعنوان: ألحان الحرية نبض لا يهدأ، وتتضمن مقطوعات موسيقية مستوحاة من التراث السوري وروح التحرير، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 3.10 عصراً.

4 – عرض مسرحي بعنوان: خيمة النصر حكاية صمود لا ينكسر، ويجسد رحلة الثورة من الألم إلى لحظة التحرير، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 2.50 ظهراً.

5 – عرض بعنوان: النصر تراث يعلو بالفرح، ويتضمن فنوناً شعبية تحيي الذاكرة وتنثر الفرح في يوم التحرير، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 2 ظهراً.

اللاذقية:

يوم تفاعلي مع الأطفال لفريق الثقافة لبناء مهارات الحياة، في المركز الثقافي بالتعاون مع جمعية مكتبة الأطفال العمومية، الساعة ال 2 ظهراً.

حلب:

1 – جولة على المعالم الأثرية في حي البياضة، تقيمها جمعية العاديات، التجمع عند باب الحديد، الساعة الـ 9 صباحاً.

2 – معرض ومسابقة بعنوان: مطبقية حلب لفن الطهاية والحلويات الحلبية التراثية والمطبخ المنسي، في فندق الشهباء بحلب، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – عرض أفلام “انتبه، زوتوبيا، السلم والثعبان، الآن أنت تراني – الآن لا، بينما نحن ننام”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.15 مساءً.