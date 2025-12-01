السعودية وروسيا توقعان اتفاقية إعفاءٍ متبادلٍ من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين

الرياض-سانا

وقعت السعودية وروسيا اليوم اتفاقيةً تنص على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفا، وقّعا الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في الرياض.

وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات “الدبلوماسية والخاصة والعادية”، وتتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة “سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء”، وتسمح بالبقاء لمدة “90” يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

وتؤكد الاتفاقية حرص البلدين الصديقين على تيسير إجراءات الدخول أمام مواطني الطرفين، بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، وتسهم كذلك في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ولا تشمل الاتفاقية الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض “العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج”، إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة.

وتُعَد روسيا الاتحادية أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.