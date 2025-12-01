السعودية وروسيا توقعان اتفاقية إعفاءٍ متبادلٍ من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين

00000 السعودية وروسيا توقعان اتفاقية إعفاءٍ متبادلٍ من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين
واس

الرياض-سانا

وقعت السعودية وروسيا اليوم اتفاقيةً تنص على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفا، وقّعا الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في الرياض.

وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات “الدبلوماسية والخاصة والعادية”، وتتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة “سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء”، وتسمح بالبقاء لمدة “90” يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

وتؤكد الاتفاقية حرص البلدين الصديقين على تيسير إجراءات الدخول أمام مواطني الطرفين، بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، وتسهم كذلك في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ولا تشمل الاتفاقية الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض “العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج”، إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة.

وتُعَد روسيا الاتحادية أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.

الرئيس أحمد الشرع: أيها الشعب، لقد كانت وحدتكم وحبكم لبلدكم وتضحياتكم لأجلها، وإظهار فرحتكم بسوريا الجديدة، والتفافكم حول قيادتها، ذا أثر كبير في التأثير بالرأي العالمي.
وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح: اندماج مؤسسة الدفاع المدني السوري يهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية الطارئة
وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني: سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية. نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة. (تغريدة علىX)
الدكتور قراط : هذا المؤتمر ليس اجتماعاً تقنياً بل نداءٌ إنساني عاجل نطلقه ‏من وزارة الصحة لكل الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي ( للأمم المتحدة، ‏لمنظمة الصحة العالمية، لمنظمة اليونيسف، للاتحاد الأوروبي) وللدول الشقيقة ‏والصديقة وللصناديق الإنسانية للمنظمات غير الحكومية
وزير الإعلام: نحرص على أن يكون الإعلام السوري شريكاً في التنمية ومعبراً عن سوريا الجديدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك