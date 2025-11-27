ماذا تعرف عن المجموعات الأربع في كأس العرب لكرة القدم 2025؟

الدوحة-سانا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 التي تستضيفها قطر، وذلك بعد اختتام مباريات الدور التمهيدي للبطولة.

وجاء تأهل المنتخب السوري الأول إلى النهائيات بعد فوزه المستحق على نظيره جنوب السودان بهدفين نظيفين، لينضم إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة استناداً إلى تصنيفها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هي: قطر (البلد المضيف)، تونس، المغرب، السعودية، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، والعراق.

كما حجز بطاقات التأهل عبر الدور التمهيدي كل من: الكويت بفوزها على موريتانيا 2-0، وفلسطين بعد تفوقها على ليبيا بركلات الترجيح 4-3 إثر تعادل سلبي، والبحرين بفوزها بهدف نظيف على جيبوتي، وعمان بفوزها بركلات الترجيح 4-1 على الصومال، وجزر القمر بتفوقها بركلات الترجيح 4-2 على اليمن، والسودان بفوزه على لبنان 2-1.

توزيع المجموعات:

وبعد التصفيات أصبح عدد المنتخبات المشاركة 16 منتخباً، تم توزيعهم على أربع مجموعات، حيث يتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

ففي المجموعة الأولى جاءت منتخبات قطر (المضيفة)، تونس ،سوريا، فلسطين، وفي الثانية، المغرب، السعودية، عمان، جزر القمر، وفي الثالثة، مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، وفي الرابعة، الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

وتنطلق منافسات النسخة الحادية عشرة من كأس العرب، والثانية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأول من كانون الأول المقبل في قطر.

يُذكر أن قطر تستضيف البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي توج بلقبها المنتخب الجزائري على حساب نظيره التونسي.