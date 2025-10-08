منتخب سوريا الأول لكرة القدم يتحضر لملاقاة ميانمار في تصفيات كأس آسيا

الرياض-سانا

أجرى منتخبنا الوطني الأول بكرة القدم اليوم أولى حصصه التدريبية على الملعب التدريبي لاستاد الأمير عبدالله بن جلوي في مدينة الإحساء السعودية، تحضيراً لمواجهة منتخب ميانمار في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

وشارك في الحصة التدريبية كافة اللاعبين ضمن قائمة المنتخب، وسط أجواء حماسية وروح معنوية مرتفعة باستثناء اللاعب بابلو صبّاغ الذي سيغيب عن مباراة الذهاب مع ميانمار بالتصفيات، بسبب إصابة تعرّض لها مؤخراً، بعد أن تلقى الجهاز الطبي للمنتخب كتاباً رسمياً من ناديه يوضح حاجة اللاعب لراحة لعدة أيام.

وسيكون اللاعب بابلو صباغ جاهزاً للمشاركة في مباراة الإياب مع ميانمار بعد تعافيه الكامل.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب ميانمار في التصفيات، ذهاباً في التاسع من الشهر الحالي، وإياباً في الرابع عشر من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخبنا ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط، متقدماً على منتخب ميانمار بفارق الأهداف، ويأتي منتخبا باكستان وأفغانستان في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.