اجتماع انتخابي للهيئة الناخبة ومرشحي مجلس الشعب في جبلة لعرض البرامج الانتخابية

اللاذقية-سانا

عقد أعضاء الهيئة الناخبة وعدد من المرشحين لمجلس الشعب اليوم، اجتماعاً انتخابياً في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، بهدف عرض البرامج الانتخابية ومناقشة خططهم لخدمة المدينة وأهلها.

وأشار المرشحون خلال الاجتماع إلى عدد من المشاريع لتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ميلاد حسن أحد المرشحين، أكد أهمية هذا اللقاء في اختيار الأشخاص المناسبين لتمثيل مدينة جبلة وريفها، مبيناً أن هموم الناس واحدة، ويجب العمل معاً لتحقيق الاستقرار.

زينب عمران مدرسة وطالبة ماجستير، أعربت عن إعجابها بجلسة الحوار، ووصفتها بأنها بناءة وتحمل أفكاراً جديدة، وكان هناك احترام متبادل بين الجميع، دون تكتلات أو محسوبيات، وهذا شيء نفتخر به بعد التحرير.

وشكل الاجتماع فرصة مهمة للتواصل بين المرشحين والمواطنين، وعكس رغبة حقيقية في تحسين الواقع المحلي.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت أول من أمس قائمةَ المرشحين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية للمحافظات السورية المقررة.