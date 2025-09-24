السفير رافانيان: إيطاليا ستواصل دعمها للقطاع الزراعي وتدرس مشاريع جديدة في سوريا

دمشق-سانا

جدد القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق السفير ستيفانو رافانيان التأكيد على التزام بلاده مواصلة دعم قطاع الزراعة في سوريا، وبدء العمل على مشاريع جديدة تشمل التراث الثقافي والتخطيط العمراني والتجارة.

وعقب زيارته اليوم إلى محافظة حماة، قال رافانيان في منشور على منصة X: “يوم رائع في حماة، شكراً للمحافظ على كرم الضيافة، وعلى عرض أولويات إنعاش المنطقة بعد الدمار الهائل الذي لحق بها، نحن مستعدون لمواصلة دعم الزراعة، وبدء العمل على التراث الثقافي، والتخطيط العمراني، والتجارة”.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيطاليا، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات حيوية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار.