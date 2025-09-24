من ساحة الأمويين إلى دوما… السوريون يتابعون كلمة الرئيس الشرع في الأمم المتحدة

دمشق-سانا

في مشهد جسّد وحدة السوريين والتفافهم حول قيادتهم على المستوى الدولي، شهدت عدد من الساحات العامة في محافظتي دمشق وريفها توافد حشود شعبية لمتابعة كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تم بثها مباشرة عبر الشاشات الكبيرة المنتشرة في الساحات.

وفي أجواء احتفالية بكلمة الرئيس الشرع، رفع المشاركون العلم الوطني، ورددوا الهتافات الداعمة لقيادتهم، في لوحة وطنية عكست وحدة السوريين ووقوفهم إلى جانب قيادتهم، معتبرين أن هذه اللحظة تمثل محطة فارقة في مسيرة البلاد.

وفي ساحة الأمويين بدمشق، وصف عدد من المشاركين هذا اليوم بأنه تاريخي بكل المقاييس، معربين عن اعتزازهم بعودة سوريا إلى المحافل الدولية بعد عقود من الغياب واستعادة دورها ومكانتها على الساحة الدولية، مؤكدين دعمهم الكامل لرؤية القيادة السورية ومواقفها أمام المجتمع الدولي.

ومن بين المشاركين، عبّر كل من الحاج أبو خضر، وأحمد أبو شقير، ومحمد عبد العزيز، وعلاء الدين خانجي عن فرحتهم واعتزازهم بهذا اليوم الاستثنائي، مؤكدين أن سوريا استعادت صوتها أمام العالم، بينما شددت أم محمد، وأم الياس، والحاجة أم قدور على ثقتهن بالقيادة السورية وكل ما تفعله لأجل الشعب السوري.

كما توافدت الحشود إلى ساحة نصب الجندي المجهول بدمشق، حيث عبر المواطنون عن دعمهم للدولة السورية وقيادتها، معتبرين أن هذه اللحظة تمثل رسالة واضحة بأن سوريا عادت إلى مكانها الطبيعي وهي قادرة على إيصال صوتها إلى العالم بكل ثقة.

وفي دوما بريف دمشق، شهدت ساحة المجلس المحلي مساء اليوم تجمعاً شعبياً حاشداً، من مختلف أحياء المدينة، ومن شرائح عمرية متنوعة، لمتابعة كلمة الرئيس الشرع عبر شاشة عرض كبيرة خُصصت لنقلها بشكل مباشر.

وأكد المشاركون في التجمع أن كلمة الرئيس الشرع جسّدت الإرادة الوطنية في بناء سوريا حرة ومستقلة، تنعم بالازدهار، وتقوم على أسس السيادة والتنمية، معتبرين أن هذه اللحظة تعتبر بداية مرحلة جديدة من الحضور السوري القوي والمؤثر في المشهد الدولي.

وقال رئيس المجلس المحلي في مدينة دوما، سمير بويضاني، في تصريح لمراسل سانا: إن الكلمة عبّرت عن مشاعر وتطلعات السوريين، وقدّمت رؤية وطنية جامعة.

بدوره، شدد رئيس مجلس الوجهاء والأعيان في المدينة، أحمد طه، على أن السوريين بكل أطيافهم يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم، التي تمثلهم وتعبر عن مواقفهم في المحافل الدولية.

وتأتي كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80 في نيويورك، في ظل تحولات بارزة يشهدها المشهد السياسي الإقليمي والدولي، حيث تسعى سوريا إلى استعادة دورها الطبيعي ومكانتها على الساحة العالمية بعد سنوات من الحرب والتحديات.

وكانت انطلقت أمس أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الرئيس الشرع ورؤساء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.