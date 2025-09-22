ندوة لوزارة التنمية تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة

photo 2025 09 22 11 30 17 2 ندوة لوزارة التنمية تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة

دمشق-سانا

بدأت الندوة الحوارية الموسعة التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم تحت عنوان عنوان “نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية”، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

ويشارك في الندوة رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق كعدي، وعدد من معاوني الوزراء، وخبراء، وأكاديميون، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وتناقش الندوة مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة، ونقاط التصور الوطني المشترك الذي يضمن استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خارطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به.

photo 2025 09 22 11 30 16 ندوة لوزارة التنمية تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة
photo 2025 09 22 11 30 16 5 ندوة لوزارة التنمية تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة

المتحدث باسم وزارة الداخلية: النسخة الأخيرة المعدلة من الهيكلية والتي أعدّتها لجان مختصة، حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لبدء تطبيقها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة
الأستاذ الفرحان: يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء
الرئيس الشرع: من يستعرض التاريخ يجد أن الشام بداية حكاية الدنيا ومنتهاها، ويتبين له أن ما عشناه في زمن النظام البائد أذلّ حقبة في تاريخ الشام
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في عودة الاقتصاديين إلى وطنهم وتدفّق الاستثمارات
الوزير الشيباني: بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة وأتقدم بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك