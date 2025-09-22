ندوة لوزارة التنمية تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة

دمشق-سانا

بدأت الندوة الحوارية الموسعة التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم تحت عنوان عنوان “نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية”، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

ويشارك في الندوة رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق كعدي، وعدد من معاوني الوزراء، وخبراء، وأكاديميون، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وتناقش الندوة مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة، ونقاط التصور الوطني المشترك الذي يضمن استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خارطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به.