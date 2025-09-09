التعليم العالي تفتح باب الاعتراض على نتائج امتحانات السنة التحضيرية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فتح باب الاعتراض على نتائج امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنة التحضيرية للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن لطلاب السنة التحضيرية تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات إلكترونياً إلى دائرة شؤون طلاب السنة التحضيرية بجامعاتهم، بدءاً من يوم الأحد 14- 9 – 2025 لغاية يوم الخميس 18-9 – 2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط:

http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5632&nid=7879

وكانت الوزارة أصدرت أمس نتائج امتحانات الفصل الثاني للسنة التحضيرية، والتي أجريت خلال الفترة ما بين 2 و30 من شهر آب الماضي.

ويبلغ عدد طلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية بالجامعات الحكومية السورية نحو 10 آلاف طالب وطالبة.