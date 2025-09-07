بدء حفل توقيع وتدشين مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا منذ 56 دقيقة رئاسة الجمهورية: بيان صحفي حول اللقاء الرسمي الذي جمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بوساطة من دولة قطر الشقيقة مسؤول منطقة داريا لـ سانا: سيُطلق سراح جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في صحنايا وأشرفية صحنايا ممن لم يتورطوا في سفك الدماء نور الدين البابا: بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد وهذا ما عجل النصر وتحرير سوريا علوش لـ سانا: استقبل معبر البوكمال الحدودي 5,460 مواطناً من السوريين المقيمين في العراق والعائدين للاستقرار النهائي في وطنهم سوريا، وقامت إدارة المعبر بتسهيل عبور العشرات من المواطنين العراقيين واللبنانيين، مع تقديم كل التسهيلات لضمان رحلة عبور آمنة وسلسة لهم. مراسل سانا: بدء الاجتماع بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن في فندق البوابات السبع “الشيراتون” بدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الداخلية التركية: عودة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ سقوط النظام البائد منذ 11 دقيقة سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا ويُربك اللاعبين والحكام منذ 17 دقيقة طائرة قطرية تصل إلى دمشق محمّلة بـ 12 طناً من المساعدات الطبية لدعم المستشفيات السورية منذ 46 دقيقة بدء حفل توقيع وتدشين مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا منذ 56 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: