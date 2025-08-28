الجناح التركي في معرض دمشق الدولي…32 شركة ورسائل دعم لسوريا

2N4A0294

دمشق-سانا

شهدت الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي مشاركة تركية لافتة، تمثلت في جناح موسع يضم 32 شركة من القطاعين العام والخاص، ويمتد على مساحة تجاوزت ألف متر مربع، ما يعكس حرص تركيا على دعم سوريا وتطوير العلاقات الثنائية.

2N4A0269

وخلال زيارته للجناح أوضح سفير تركيا بدمشق برهان كور أوغلو في تصريح لـ سانا أن المعرض يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف الراهنة، كما أنه يعكس ثقة الدول المجاورة في استمرارية الشراكة مع سوريا، مبيناً أن المشاركة التركية الواسعة في المعرض تعكس اهتمام أنقرة بدعم دمشق وحرصها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في جميع المجالات.

من جهته، أكد نائب المدير العام لرابطة “أناطوليان” جنوب شرق للتصدير سيردار إيدوغان، أن الجناح التركي يضم 32 شركة متنوعة تشمل قطاعات المفروشات والمطبخ والبضائع والصناعات اليدوية، مشيراً إلى أن زيارة وزير التجارة التركي عمر بولات للمعرض خطوة تؤكد أهمية العلاقات مع سوريا.

2N4A0299

بدروه، غوكهان آلتيبارمك من شركة لتصدير المنتجات البحرية والحيوانية لفت إلى أن عودة المعرض بهذا الزخم بعد غياب لسنوات تعكس حرص الشعب السوري على النهوض ببلده، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل مدَّ يد العون في كل المجالات.

2N4A0314

وأوضح آلتيبارمك أن لدى الشركة فروعاً في أزمير، وإسطنبول، ومنطقة البحر الأسود وأنها تحرص باستمرار على زيادة حضورها في الأسواق الدولية ومعرض دمشق يمثل فرصة مهمة لذلك.

وخلال افتتاح الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي يوم أمس أكد وزير الخارجية التركي عمر بولات أن التنظيم الرائع للمعرض يعكس جهود الحكومة السورية للنهوض بالبلاد، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم سوريا لبناء مستقبل زاهر ومشرق.

2N4A0302
2N4A0306
2N4A0307
2N4A0310
2N4A0320
الدغيم لـ سانا: كل سوريّة أو سوريّ وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، ولكن لا بد في وضعنا أن تراعى القدرة على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني حتى لا تظلم المضامين على حساب الشكليات، وبالتالي لا شك أن الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة والإفادة هي من أولويات المعايير التي ستستند إليها اللجنة التحضيرية في دعوة المواطنين إلى المؤتمر
الرئيس الشرع: نرى اليوم محاولات جديدة لفرض حلول تسعى لرسم خرائط جغرافية جديدة على حساب دماء الشعب الفلسطيني
الأستاذ الفرحان: نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية
صوفان: الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية
الأستاذ الفرحان: تؤكد اللجنة في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك