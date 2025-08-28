الجناح التركي في معرض دمشق الدولي…32 شركة ورسائل دعم لسوريا

دمشق-سانا

شهدت الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي مشاركة تركية لافتة، تمثلت في جناح موسع يضم 32 شركة من القطاعين العام والخاص، ويمتد على مساحة تجاوزت ألف متر مربع، ما يعكس حرص تركيا على دعم سوريا وتطوير العلاقات الثنائية.

وخلال زيارته للجناح أوضح سفير تركيا بدمشق برهان كور أوغلو في تصريح لـ سانا أن المعرض يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف الراهنة، كما أنه يعكس ثقة الدول المجاورة في استمرارية الشراكة مع سوريا، مبيناً أن المشاركة التركية الواسعة في المعرض تعكس اهتمام أنقرة بدعم دمشق وحرصها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في جميع المجالات.

من جهته، أكد نائب المدير العام لرابطة “أناطوليان” جنوب شرق للتصدير سيردار إيدوغان، أن الجناح التركي يضم 32 شركة متنوعة تشمل قطاعات المفروشات والمطبخ والبضائع والصناعات اليدوية، مشيراً إلى أن زيارة وزير التجارة التركي عمر بولات للمعرض خطوة تؤكد أهمية العلاقات مع سوريا.

بدروه، غوكهان آلتيبارمك من شركة لتصدير المنتجات البحرية والحيوانية لفت إلى أن عودة المعرض بهذا الزخم بعد غياب لسنوات تعكس حرص الشعب السوري على النهوض ببلده، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل مدَّ يد العون في كل المجالات.

وأوضح آلتيبارمك أن لدى الشركة فروعاً في أزمير، وإسطنبول، ومنطقة البحر الأسود وأنها تحرص باستمرار على زيادة حضورها في الأسواق الدولية ومعرض دمشق يمثل فرصة مهمة لذلك.

وخلال افتتاح الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي يوم أمس أكد وزير الخارجية التركي عمر بولات أن التنظيم الرائع للمعرض يعكس جهود الحكومة السورية للنهوض بالبلاد، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم سوريا لبناء مستقبل زاهر ومشرق.