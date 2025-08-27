دمشق-سانا

قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الذي عقد في مبنى المجلس بدمشق: حريصون على إنجاح الانتخابات وسيرها بكل شفافية.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: تقدمت عدة منظمات سورية ودولية لتشارك في سير العملية الانتخابية وعقدنا اجتماعات تنظيمية معها بهذا الخصوص.

وبين المتحدث الإعلامي باسم اللجنة أن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث.

وتابع إن لجان الطعون هي التي تصدر القرارات بالنسبة للأعضاء الناخبة ووجود محامين بالدوائر الانتخابية خطوة مهمة وغير مسبوقة لأن آلية الانتخابات سابقاً كانت بعيدة عن النزاهة والشفافية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم اللجنة أن الآلية الانتخابية لا تقوم على الانتخاب المباشر وإنما ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة.

وقال إن النظام الانتخابي المؤقت لم يفرق بين الناخبين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، والذين يمكنهم أن يصوتوا ضمن المراكز الموجودة داخل منطقتهم الانتخابية.