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وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن

photo 1 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
جولة وزير السياحة في الجناح السوري المشارك في معرض سوق السفر العالمي-لندن 4-11-2026-سانا

لندن-سانا

أجرى وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم الأربعاء، جولة في الجناح السوري المشارك في معرض سوق السفر العالمي، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.

photo 2 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن

وتأتي المشاركة السورية في المعرض من خلال جناح متكامل يدمج بين محاور الثقافة والسياحة والتراث، بهدف تعريف الزوار بالتنوع السياحي والحضارات المتعاقبة التي احتضنتها سوريا.

ويضم الجناح مواد تعريفية وحلقات نقاش مفتوحة تهدف إلى تشجيع الوفود على زيارة البلاد واستكشاف معالمها الأثرية والطبيعية.

ويشهد الجناح السوري إقبالاً من الزوار من مختلف الجنسيات، والذين أبدوا اهتماماً واسعاً بزيارة سوريا والتعرف عن قرب على تراثها الحضاري ووجهاتها السياحية المتنوعة.

وكانت سوريا سجلت حضوراً في سوق السفر العربي (ATM) 2026 بدبي منتصف أيلول الماضي، لفتح آفاق جديدة من التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين والفاعلين في قطاعات الطيران والضيافة والسفر.

photo 3 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
photo 4 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
photo 5 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
photo 6 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
photo 7 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
photo 8 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
photo 9 2026 11 04 20 46 07 وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن
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