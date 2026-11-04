وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن

لندن-سانا

أجرى وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم الأربعاء، جولة في الجناح السوري المشارك في معرض سوق السفر العالمي، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتأتي المشاركة السورية في المعرض من خلال جناح متكامل يدمج بين محاور الثقافة والسياحة والتراث، بهدف تعريف الزوار بالتنوع السياحي والحضارات المتعاقبة التي احتضنتها سوريا.

ويضم الجناح مواد تعريفية وحلقات نقاش مفتوحة تهدف إلى تشجيع الوفود على زيارة البلاد واستكشاف معالمها الأثرية والطبيعية.

ويشهد الجناح السوري إقبالاً من الزوار من مختلف الجنسيات، والذين أبدوا اهتماماً واسعاً بزيارة سوريا والتعرف عن قرب على تراثها الحضاري ووجهاتها السياحية المتنوعة.

وكانت سوريا سجلت حضوراً في سوق السفر العربي (ATM) 2026 بدبي منتصف أيلول الماضي، لفتح آفاق جديدة من التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين والفاعلين في قطاعات الطيران والضيافة والسفر.