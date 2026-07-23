دعماً لسياحة المغامرات.. إطلاق أنشطة للغوص والطيران الشراعي في طرطوس ‏

طرطوس-سانا
برعاية وزارة السياحة، أطلقت مجموعة شركات “OCC”، ومن ضمنها الأكاديمية السورية الدولية للغوص، أمس الأربعاء، أنشطتها في محافظة طرطوس، بهدف تطوير سياحة المغامرات والرياضات البحرية، وتعزيز تنوع المنتج السياحي على الساحل السوري.
وأكد مدير سياحة طرطوس بسام عباس، في تصريح لـ سانا خلال الفعالية التي أقيمت في منتجع شاهين، أن إطلاق هذه الأنشطة يشكل إضافة نوعية للمنتج السياحي في المحافظة، ويسهم في ربط شاطئ مدينة طرطوس بجزيرة أرواد والجزر المقابلة للساحل، عبر برامج ورحلات بحرية متنوعة.
وأوضح عباس أن رياضة الغوص تتيح للزوار تجربة سياحية جديدة تشمل استكشاف البيئة البحرية، إلى جانب الرحلات البحرية والطيران الشراعي، بما يعزز مكانة طرطوس وجهةً للسياحة البحرية وسياحة المغامرات.
بدوره، أوضح مؤسس المشروع محمد النعيمي أن اختيار طرطوس جاء لما تمتلكه من مقومات بحرية وساحلية، مشيراً إلى أن المشروع يسعى إلى تطوير الأنشطة البحرية، وإتاحة تجارب سياحية جديدة في الساحل السوري.
وبيّن النعيمي أن المشروع يركز على استقطاب الشباب السوري وتأهيلهم في مجال الغوص وفق معايير دولية، بما يتيح لهم الحصول على شهادات معترف بها، ويفتح أمامهم فرص عمل في قطاع الغوص والأنشطة البحرية.
وأشار إلى أن المشروع الرئيس سيقام في محافظة اللاذقية، ضمن خطة لإنشاء منظومة متكاملة تضم الأكاديمية السورية الدولية للغوص، والأكاديمية السورية الدولية للطيران الشراعي، وشركات متخصصة بالرحلات البحرية ومعدات الغوص والخدمات المرتبطة بها.
من جهته، أوضح الطيار الشراعي ماهر حمود أن مشروع الطيران الشراعي انطلق في تركيا عام 2020 قبل نقل التجربة إلى سوريا، حيث أتيحت ممارستها في منتجع شاهين بطرطوس ونقطة أخرى في محافظة اللاذقية، ضمن الجهود الرامية إلى نشر رياضات المغامرات.
ومن المقرر افتتاح الأكاديمية السورية الدولية للغوص في المدينة الرياضية بمحافظة اللاذقية خلال صيف عام 2027، لتكون مركزاً لتأهيل غواصين سوريين، ومنحهم شهادات معترفاً بها دولياً.