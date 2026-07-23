دعماً لسياحة المغامرات.. إطلاق أنشطة للغوص والطيران الشراعي في طرطوس ‏

طرطوس-سانا

برعاية وزارة السياحة، أطلقت مجموعة شركات “OCC‏”، ومن ضمنها الأكاديمية السورية الدولية للغوص، أمس الأربعاء، ‏أنشطتها في محافظة طرطوس، بهدف تطوير سياحة المغامرات والرياضات البحرية، وتعزيز تنوع المنتج السياحي على ‏الساحل السوري.‏

وأكد مدير سياحة طرطوس بسام عباس، في تصريح لـ سانا خلال الفعالية التي أقيمت في منتجع شاهين، ‏أن إطلاق هذه ‏الأنشطة يشكل إضافة نوعية للمنتج السياحي في المحافظة، ويسهم ‏في ربط شاطئ مدينة طرطوس بجزيرة أرواد والجزر ‏المقابلة للساحل، عبر برامج ورحلات بحرية متنوعة.‏

وأوضح عباس أن رياضة الغوص تتيح للزوار تجربة سياحية جديدة تشمل استكشاف البيئة البحرية، إلى جانب الرحلات ‌‏البحرية والطيران الشراعي، بما يعزز مكانة طرطوس وجهةً للسياحة البحرية وسياحة المغامرات.‏

بدوره، أوضح مؤسس المشروع محمد النعيمي أن اختيار طرطوس جاء لما تمتلكه من مقومات بحرية وساحلية، مشيراً إلى ‏أن المشروع يسعى إلى تطوير الأنشطة البحرية، وإتاحة تجارب سياحية جديدة في الساحل السوري.‏

وبيّن النعيمي أن المشروع يركز على استقطاب الشباب السوري وتأهيلهم في مجال الغوص وفق معايير دولية، بما يتيح لهم ‏الحصول على شهادات معترف بها، ويفتح أمامهم فرص عمل في قطاع الغوص والأنشطة البحرية.‏

وأشار إلى أن المشروع الرئيس سيقام في محافظة اللاذقية، ضمن خطة لإنشاء منظومة متكاملة تضم الأكاديمية السورية ‏الدولية للغوص، والأكاديمية السورية الدولية للطيران الشراعي، وشركات متخصصة بالرحلات البحرية ومعدات الغوص ‏والخدمات المرتبطة بها.‏

من جهته، أوضح الطيار الشراعي ماهر حمود أن مشروع الطيران الشراعي انطلق في تركيا عام 2020 قبل نقل التجربة ‏إلى سوريا، حيث أتيحت ممارستها في منتجع شاهين بطرطوس ونقطة أخرى في محافظة اللاذقية، ضمن الجهود الرامية ‏إلى نشر رياضات المغامرات.‏

ومن المقرر افتتاح الأكاديمية السورية الدولية للغوص في المدينة الرياضية بمحافظة اللاذقية خلال صيف عام 2027، ‏لتكون مركزاً لتأهيل غواصين سوريين، ومنحهم شهادات معترفاً بها دولياً.‏