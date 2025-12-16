ضمن معرض “سوا منكمل الحكاية”.. وزارة السياحة تطلق دورات مجانية بدمشق لدعم المرأة

‏‏دمشق-سانا



نظمت وزارة السياحة – مديرية سياحة دمشق بالتعاون مع مؤسسة حلم دمشقي الدولية، سلسلة دورات مجانية لدعم المرأة السورية، أبرزها دورة الريزن، وذلك ضمن معرض “سوا منكمل الحكاية” للحرف التراثية التقليدية والأعمال اليدوية، المقام حالياً في قلعة دمشق، بمناسبة ذكرى تحرير سوريا من النظام البائد.

‏مصدر دخل للمتدربات

وقال مدرب دورة حرفة الريزن عبدالله سلطان في تصريح لـ سانا: إن الدورة تهدف إلى تمكين السيدات من تعلم مهن وحرف تؤمن لهن موارد دخل، مشيراً إلى أن مديرية السياحة نظمت عدة دورات تدريبية مجانية، مثل الشموع والريزن.

تحقيق فائدة للمتدربات

بدورها، لفتت المتدربة سهى محمد بشار من اتحاد الحرفيين إلى أن تجربة تعلم حرفة الريزن والشمع كانت مجدية وذات فائدة، وأنه أصبح بإمكان المتدربين تطوير منتجاتهم الخاصة داخل منازلهم، مشيدة بدور الاتحاد الحرفي في دعم المواهب المحلية وتعزيز الهوية الحرفية العربية.

من جانبها، أوضحت المتدربة رولا ظواهرة، أن مشاركتها شكلت فرصة قيمة لتطوير مهاراتها، والبدء بمشاريع جديدة والاعتماد على النفس، داعيةً النساء في سوريا إلى المشاركة بالدورات التدريبية وعدم التردد، لأن كل امرأة لديها القدرة على تحقيق النجاح ودعم أسرتها من خلال استثمار مهاراتها ومواهبها.

‌‏يشار إلى أن وزارة السياحة – مديرية سياحة دمشق، بالتعاون مع مؤسسة حلم دمشقي الدولية لتوثيق وتعليم الحرف التراثية نظمت أمس، معرضاً للحرف التراثية التقليدية والأعمال اليدوية بعنوان: “سوا منكمل الحكاية” والذي يستمر حتى الـ 18من الشهر الجاري، بمشاركة 150 حرفياً من محافظة دمشق.