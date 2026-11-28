عمّان-سانا

سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعاً بنسبة 25.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين، بالتوازي مع ارتفاع الصادرات الأردنية إلى عدد من الأسواق الخارجية وفق بيانات التجارة الخارجية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أشارت بيانات التجارة التي أصدرتها دائرة الإحصاء العامة إلى أن إجمالي الصادرات الأردنية الكلية سجل نمواً بنسبة 10.8 بالمئة خلال الفترة المذكورة، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الصين بنسبة 88.8 بالمئة، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 بالمئة، بينما تركزت الصادرات في قطاعات الألبسة والأسمدة ومحضرات الصيدلة والبوتاس الخام، إضافة إلى الخضار والفواكه.

وفي المقابل، ارتفعت المستوردات الأردنية بنسبة 1.8 بالمئة، ما أسهم في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6 بالمئة، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 56 بالمئة.

وكانت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 33.8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.