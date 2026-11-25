دمشق-سانا‏

أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع العراقي نايف ‏الشمري، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

وتناول الاتصال سبل توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين ‏البلدين.‏