وزير الدفاع يبحث مع نظيره العراقي سبل توطيد العلاقات الثنائية تاريخ النشر: 2026/11/25 6:51 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 6:51 مساءً دمشق-سانا أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع العراقي نايف الشمري، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال سبل توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. أردوغان خلال اتصال هاتفي مع ترامب: استقرار سوريا سيدعم السلام الإقليمي والعالمي هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في جنوب سوريا وزير الزراعة يلتقي في برلين المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية شنيك: ألمانيا مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا من أجل إعادة بناء مستقبل شامل وسلمي وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مرهف أبو قصرةنايف الشمريوزير الدفاع السوريوزير الدفاع العراقي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية تؤمّن المياه لـ 6 آلاف نسمة.. إنجاز شبكة مياه شرب في ريف تل براك بالحسكة مؤتمر دولي في عمّان يبحث تطوير التعليم العالي السوري والتحول المؤسسي آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة وزير الدفاع يبحث مع نظيره العراقي سبل توطيد العلاقات الثنائية محلياتالرقةالمحافظات محافظة الرقة تناقش في اجتماع موسَّع تطوير الأداء الإداري والخدمي ومشاريع الإعمار محلياتالمحافظاتدمشق نقابة المهندسين تقرّ ضوابط مرتبة الاستشاري والإشراف الإنشائي لمكتسبي الاختصاص