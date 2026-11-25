دمشق-سانا
أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف برجاً في الحي المالي بالعاصمة السعودية الرياض، وعدته اعتداءً سافراً على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، وتهديداً للمنشآت المدنية والاقتصادية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء تضامن سوريا الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفضها جميع الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 شخصاً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض.