دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم ‏الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف برجاً في الحي المالي ‏بالعاصمة السعودية الرياض، وعدته اعتداءً سافراً على أمن ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، وتهديداً ‏للمنشآت المدنية والاقتصادية.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء تضامن سوريا الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في ‏مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ‏مشددة على رفضها جميع الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن ‏المنطقة واستقرارها.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 ‌‏شخصاً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أحد ‌‏أبراج مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض.‏