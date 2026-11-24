لاهاي-سانا‏

أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ‌‏محمد كتوب، أن سوريا تمضي قدماً في تنفيذ خطة ‌‏استراتيجية واضحة ومحددة زمنياً لإغلاق ملف الأسلحة ‌‏الكيميائية التي خلفها النظام البائد بشكل كامل، مستندة في ذلك ‌‏إلى استعادة حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، وبناء شراكات ‌‏دولية فاعلة لإزالة المخلفات الكيميائية وملاحقة المجرمين، ‌‏وبناء القدرات الوطنية، وتحقيق العدالة والإنصاف لآلاف ذوي ‌‏الضحايا والناجين.‏

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وأشار كتوب، في لقاء خاص مع “سانا” يوم الثلاثاء ‏على ‏هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول ‌‏الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ‌‏لاهاي، إلى أهمية استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب ‌‏اتفاقية حظر الأسلحة، والجهود المبذولة للتخلص من بقايا ‌‏برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد، لافتاً إلى ‌‏دور فريق عمل «أنفاس الحرية» في تنسيق الدعم الدولي ‌‏للجهود السورية الرامية إلى إغلاق هذا الملف.‏

استراتيجية سوريا لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية

وأوضح كتوب أن استراتيجية سوريا تجاه ملف الأسلحة ‌‏الكيميائية واضحة بشكل كبير، وتبدأ بالتخلص من بقايا ‌‏ومخلفات هذه الأسلحة كافة، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة ‌‏للتخلص من جميع مخلفات الحرب، إضافة إلى موضوع ‌‏العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا، وبناء القدرات الوطنية ‌‏لنصبح قادرين على التعامل مع المخلفات في المستقبل.‏

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وأضاف كتوب: من هذا المنطلق، تأتي مشاركة سوريا في ‌‏مؤتمر الدول الأطراف الثاني بعد التحرير، وهو المؤتمر ‌‏الحادي والثلاثون في عمر المنظمة، والأول بعد استعادة ‌‏سوريا لحقوقها وامتيازاتها، موضحاً أنه يأتي ضمن هذه ‌‏الاستراتيجية أولاً وضع خطة ذات معالم واضحة في إطار ‌‏زمني محدد لإغلاق الملف بشكل كامل، وإلغاء كل ‏الإجراءات ‏الاستثنائية المفروضة على سوريا نتيجة استخدام ‏النظام البائد ‏للأسلحة الكيميائية على مدار سنوات.‏

صعوبات وتحديات

وقال كتوب: إن الصعوبات أمام تسريع إغلاق ملف الأسلحة ‌‏الكيميائية تنبع غالباً من السياق الذي تشهده سوريا والمنطقة ‌‏بأسرها؛ فسوريا دولة تتعافى من أربعة عشر عاماً من ‌‏الحرب، ومن أكثر من خمسين عاماً من الديكتاتورية، ولدينا ‌‏مؤسسات دولة جديدة تتعافى من كل هذه الحقبة، وهناك ‌‏جبهات متعددة نعمل عليها، وليس ملف الأسلحة الكيميائية ‌‏فحسب.‏

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وبين أن رؤية ملف الأسلحة الكيميائية وكأنه معزول عن باقي ‌‏الملفات دون أن يتأثر بها هي رؤية حالمة وغير صحيحة؛ ‌‏فهذا الملف هو واحد من العديد من الملفات التي تتعامل معها ‌‏سوريا، يضاف إلى ذلك الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا يثقل ‌‏كاهل جميع الوزارات التي تعمل في مجال الاستجابة للأسلحة ‌‏الكيميائية، وبالتالي يشكل صعوبات أمام تسريع إنهاء الملف.‏

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وقال كتوب: إنه في المقابل، هناك جو سياسي داعم، ‌‏وعلاقات سياسية ممتازة مع العديد من الشركاء، وهناك علاقة ‌‏تعاون واضحة وشفافة مع المنظمة، ونحن نستفيد ‏من هذا ‏الدعم بشكل كبير جداً في بناء قدرات الفرق، وفي ‏الحصول ‏على الدعم التقني، ولكننا نطالب بمزيد من الدعم ‏السياسي، ‏بحيث يتحقق تحسين للظروف العامة التي تعمل فيها ‏الفرق ‏القائمة على إزالة الأسلحة الكيميائية.‏

حقوق الناجين وذوي الضحايا

وبين مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة ‌‏الكيميائية، أن هذا الملف ليس ملفاً أمنياً فقط، وليس ملف ‌‏مخلفات حروب فحسب، بل هو ملف حقوقي؛ فلدينا أكثر من ‌‏‌‏15000 شخص تعرضوا لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل ‌‏النظام البائد على مدار اثني عشر عاماً، ولدينا ما يزيد على ‌‏‌‏1500 شهيد قضوا بهذه الأسلحة، موضحاً أن الناجين ‏والناجيات ‏وذوي الضحايا، كلهم لديهم حقوق وينتظرون منا ‏أن نسرّع ‏في ملف العدالة، وهم بحاجة إلى أن يكونوا ضمن ‏إطار ‏العدالة الانتقالية، وأن يتلقوا عمليات جبر الضرر ضمن ‌‏الإطار الأوسع لهذه العدالة.‏

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وأشار كتوب إلى أن الناجين يعانون من آثار طويلة الأمد ‌‏نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذه الآثار لا تقتصر فقط ‌‏على الجوانب الجسدية، وإنما هناك آثار نفسية واجتماعية ‌‏نحاول تقييمها، وهذا كله يتطلب جهداً كبيراً في وقت نواجه ‌‏فيه صعوبات وتحديات أخرى.‏

ضرورة ملاحقة المجرمين

‏ ‏ولفت كتوب إلى أنه في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر ‌‏الأسلحة الكيميائية، هناك مساحة مخصصة لمجموعات ذوي ‌‏الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وعلى مدار سنوات، ‌‏عرقل النظام البائد وصول أي واحدة من هذه المنظمات أو ال‌‏مجموعات، مشيراً إلى أنه اليوم، وللمرة الأولى، ‌‏نرى مشاركة لهم ولو كانت مجموعة صغيرة، وهذه هي ‌‏البداية.‌‏وأعرب كتوب عن أمله أن يكون صوت الضحايا ‏حاضراً ‏دائماً؛ مشدداً على أنه من الضروري جداً أن نعزز ‏وجودهم، ‏ونحن فخورون جداً بهمتهم؛ وقد تقدموا بطلبات ‏للمشاركة ‏وقُبلت طلباتهم، وحاولنا قدر الإمكان دعم تلك ‏الطلبات.‏

ولفت كتوب إلى أن هذه هي البداية على طريق أن تصبح ‌‏لديهم كل عام قدرة أكبر لإسماع صوتهم إلى كل الدول، ‌‏مؤكداً أن حقوق الضحايا هي بوصلة هذا العمل، ويجب على ‌‏المنظمة أن تتذكر ذلك دائماً؛ فملاحقة المجرمين وحقوق ‌‏هؤلاء الضحايا وإنصافهم ليست رفاهية ولا جزئية صغيرة، ‌‏بل هي محور الملف وبوصلته.‏

فريق عمل “أنفاس الحرية”‏

وأشار كتوب إلى العمل على بناء شراكات في كل مسار من ‌‏مسارات العمل حول ملف الأسلحة الكيميائية؛ وقال: الملف ‌‏بالنسبة لنا يقوم على إزالة المخلفات، والعدالة، وبناء ‌‏القدرات، موضحاً أنه في موضوع إزالة المخلفات وبناء ‌‏القدرات، شكلنا فريق عمل «أنفاس الحرية»، وهو فريق ‌‏يتألف من سبع دول بالإضافة إلى السكرتارية والأمانة الفنية ‌‏لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتترأسه سوريا.‏

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وأوضح كتوب أن هذه الدول تقدم الدعم التقني واللوجستي ‌‏وبناء القدرات للفرق السورية لتصبح قادرة على الإيفاء ‌‏بالتزامات سوريا تجاه الاتفاقية، وعلى تدمير مخلفات الأسلحة ‌‏الكيميائية.‏

العدالة والمساءلة

وبالنسبة إلى موضوع العدالة والمساءلة، قال كتوب: بدأنا ‌‏نبحث عن شراكات ونبني علاقات يمكن أن تساعدنا، وقمنا ‌‏بالانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب ‌‏على استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي أيضاً شراكة مؤلفة من ‌‏‌‏40 دولة، وقد تأسست هذه الشراكة في عام 2018 بشكل ‌‏أساسي لمكافحة إفلات النظام البائد من العقاب جراء استخدامه ‌‏الأسلحة الكيميائية وتشكيل ضغط سياسي عليه، وبالتالي فنحن ‌‏نحاول أن ننوّع الشراكات بحسب حجم الملف واحتياجاته.‏

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وأكد مندوب سوريا الدائم أن قوة فريق «أنفاس الحرية» تأتي ‌‏من الخبرات التقنية العميقة الموجودة لدى الدول المشاركة في ‌‏كل مسار من مسارات إزالة الأسلحة الكيميائية؛ مبيناً أنه ‌‏تشارك مع سوريا في هذا الملف كل ‏من قطر، وتركيا، ‏والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة ‏الأمريكية، وفرنسا، ‏وألمانيا، وكندا.‏

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وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد في ‌‏كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية ‌‏حظر ‌‏الأسلحة الكيميائية، في مدينة لاهاي أمس الإثنين، ‏أن ‏سوريا قطعت ‏خطوات عملية مهمة في معالجة إرث ‏البرنامج ‏الكيميائي الذي ‏خلَّفه النظام البائد، ‏مشيراً إلى أن ‏نجاح سوريا ‏في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون ‏الذي ورثته، ‌‏تحت تحقق الأمانة ‏الفنية لمنظمة حظر الأسلحة ‏الكيميائية، ‏يشكل تحولاً تاريخياً في مسار ‏التعامل مع هذا ‏الملف.‏