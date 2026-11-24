لاهاي-سانا
أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، أن سوريا تمضي قدماً في تنفيذ خطة استراتيجية واضحة ومحددة زمنياً لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية التي خلفها النظام البائد بشكل كامل، مستندة في ذلك إلى استعادة حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، وبناء شراكات دولية فاعلة لإزالة المخلفات الكيميائية وملاحقة المجرمين، وبناء القدرات الوطنية، وتحقيق العدالة والإنصاف لآلاف ذوي الضحايا والناجين.
وأشار كتوب، في لقاء خاص مع “سانا” يوم الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إلى أهمية استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة، والجهود المبذولة للتخلص من بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد، لافتاً إلى دور فريق عمل «أنفاس الحرية» في تنسيق الدعم الدولي للجهود السورية الرامية إلى إغلاق هذا الملف.
استراتيجية سوريا لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية
وأوضح كتوب أن استراتيجية سوريا تجاه ملف الأسلحة الكيميائية واضحة بشكل كبير، وتبدأ بالتخلص من بقايا ومخلفات هذه الأسلحة كافة، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة للتخلص من جميع مخلفات الحرب، إضافة إلى موضوع العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا، وبناء القدرات الوطنية لنصبح قادرين على التعامل مع المخلفات في المستقبل.
وأضاف كتوب: من هذا المنطلق، تأتي مشاركة سوريا في مؤتمر الدول الأطراف الثاني بعد التحرير، وهو المؤتمر الحادي والثلاثون في عمر المنظمة، والأول بعد استعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها، موضحاً أنه يأتي ضمن هذه الاستراتيجية أولاً وضع خطة ذات معالم واضحة في إطار زمني محدد لإغلاق الملف بشكل كامل، وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية المفروضة على سوريا نتيجة استخدام النظام البائد للأسلحة الكيميائية على مدار سنوات.
صعوبات وتحديات
وقال كتوب: إن الصعوبات أمام تسريع إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية تنبع غالباً من السياق الذي تشهده سوريا والمنطقة بأسرها؛ فسوريا دولة تتعافى من أربعة عشر عاماً من الحرب، ومن أكثر من خمسين عاماً من الديكتاتورية، ولدينا مؤسسات دولة جديدة تتعافى من كل هذه الحقبة، وهناك جبهات متعددة نعمل عليها، وليس ملف الأسلحة الكيميائية فحسب.
وبين أن رؤية ملف الأسلحة الكيميائية وكأنه معزول عن باقي الملفات دون أن يتأثر بها هي رؤية حالمة وغير صحيحة؛ فهذا الملف هو واحد من العديد من الملفات التي تتعامل معها سوريا، يضاف إلى ذلك الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا يثقل كاهل جميع الوزارات التي تعمل في مجال الاستجابة للأسلحة الكيميائية، وبالتالي يشكل صعوبات أمام تسريع إنهاء الملف.
وقال كتوب: إنه في المقابل، هناك جو سياسي داعم، وعلاقات سياسية ممتازة مع العديد من الشركاء، وهناك علاقة تعاون واضحة وشفافة مع المنظمة، ونحن نستفيد من هذا الدعم بشكل كبير جداً في بناء قدرات الفرق، وفي الحصول على الدعم التقني، ولكننا نطالب بمزيد من الدعم السياسي، بحيث يتحقق تحسين للظروف العامة التي تعمل فيها الفرق القائمة على إزالة الأسلحة الكيميائية.
حقوق الناجين وذوي الضحايا
وبين مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن هذا الملف ليس ملفاً أمنياً فقط، وليس ملف مخلفات حروب فحسب، بل هو ملف حقوقي؛ فلدينا أكثر من 15000 شخص تعرضوا لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام البائد على مدار اثني عشر عاماً، ولدينا ما يزيد على 1500 شهيد قضوا بهذه الأسلحة، موضحاً أن الناجين والناجيات وذوي الضحايا، كلهم لديهم حقوق وينتظرون منا أن نسرّع في ملف العدالة، وهم بحاجة إلى أن يكونوا ضمن إطار العدالة الانتقالية، وأن يتلقوا عمليات جبر الضرر ضمن الإطار الأوسع لهذه العدالة.
وأشار كتوب إلى أن الناجين يعانون من آثار طويلة الأمد نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذه الآثار لا تقتصر فقط على الجوانب الجسدية، وإنما هناك آثار نفسية واجتماعية نحاول تقييمها، وهذا كله يتطلب جهداً كبيراً في وقت نواجه فيه صعوبات وتحديات أخرى.
ضرورة ملاحقة المجرمين
ولفت كتوب إلى أنه في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هناك مساحة مخصصة لمجموعات ذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وعلى مدار سنوات، عرقل النظام البائد وصول أي واحدة من هذه المنظمات أو المجموعات، مشيراً إلى أنه اليوم، وللمرة الأولى، نرى مشاركة لهم ولو كانت مجموعة صغيرة، وهذه هي البداية.وأعرب كتوب عن أمله أن يكون صوت الضحايا حاضراً دائماً؛ مشدداً على أنه من الضروري جداً أن نعزز وجودهم، ونحن فخورون جداً بهمتهم؛ وقد تقدموا بطلبات للمشاركة وقُبلت طلباتهم، وحاولنا قدر الإمكان دعم تلك الطلبات.
ولفت كتوب إلى أن هذه هي البداية على طريق أن تصبح لديهم كل عام قدرة أكبر لإسماع صوتهم إلى كل الدول، مؤكداً أن حقوق الضحايا هي بوصلة هذا العمل، ويجب على المنظمة أن تتذكر ذلك دائماً؛ فملاحقة المجرمين وحقوق هؤلاء الضحايا وإنصافهم ليست رفاهية ولا جزئية صغيرة، بل هي محور الملف وبوصلته.
فريق عمل “أنفاس الحرية”
وأشار كتوب إلى العمل على بناء شراكات في كل مسار من مسارات العمل حول ملف الأسلحة الكيميائية؛ وقال: الملف بالنسبة لنا يقوم على إزالة المخلفات، والعدالة، وبناء القدرات، موضحاً أنه في موضوع إزالة المخلفات وبناء القدرات، شكلنا فريق عمل «أنفاس الحرية»، وهو فريق يتألف من سبع دول بالإضافة إلى السكرتارية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتترأسه سوريا.
وأوضح كتوب أن هذه الدول تقدم الدعم التقني واللوجستي وبناء القدرات للفرق السورية لتصبح قادرة على الإيفاء بالتزامات سوريا تجاه الاتفاقية، وعلى تدمير مخلفات الأسلحة الكيميائية.
العدالة والمساءلة
وبالنسبة إلى موضوع العدالة والمساءلة، قال كتوب: بدأنا نبحث عن شراكات ونبني علاقات يمكن أن تساعدنا، وقمنا بالانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي أيضاً شراكة مؤلفة من 40 دولة، وقد تأسست هذه الشراكة في عام 2018 بشكل أساسي لمكافحة إفلات النظام البائد من العقاب جراء استخدامه الأسلحة الكيميائية وتشكيل ضغط سياسي عليه، وبالتالي فنحن نحاول أن ننوّع الشراكات بحسب حجم الملف واحتياجاته.
وأكد مندوب سوريا الدائم أن قوة فريق «أنفاس الحرية» تأتي من الخبرات التقنية العميقة الموجودة لدى الدول المشاركة في كل مسار من مسارات إزالة الأسلحة الكيميائية؛ مبيناً أنه تشارك مع سوريا في هذا الملف كل من قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وكندا.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد في كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في مدينة لاهاي أمس الإثنين، أن سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلَّفه النظام البائد، مشيراً إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكل تحولاً تاريخياً في مسار التعامل مع هذا الملف.