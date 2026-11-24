دمشق-سانا
أعربت وزارة الدفاع عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث تحطم مروحية عسكرية للقوات الجوية التركية أثناء رحلة تدريبية في ولاية إسكي شهير، والذي أسفر عن مقتل خمسة عسكريين.
وتقدمت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية تركيا الصديقة، قيادة وجيشاً وشعباً في هذا المصاب الأليم.
وأكدت الوزارة تضامنها مع الجانب التركي، وأعربت عن صادق مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، سائلة الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت اليوم مقتل 5 عسكريين، جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “AS-532” بعد إقلاعها من “إسكي شهير” لتنفيذ مهمة تدريب.