‏ ‏دمشق-سانا‏

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أعربت وزارة الدفاع عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث تحطم مروحية عسكرية ‏للقوات الجوية التركية أثناء رحلة تدريبية في ولاية إسكي شهير، والذي أسفر عن ‏مقتل خمسة عسكريين.‏

وتقدمت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية ‏تركيا الصديقة، قيادة وجيشاً وشعباً في هذا المصاب الأليم.‏

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وأكدت الوزارة تضامنها مع الجانب التركي، وأعربت عن صادق مواساتها لأسر ‏الضحايا وذويهم، سائلة الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر ‏والسلوان.‏

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وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت اليوم مقتل 5 عسكريين، جراء تحطم مروحية ‏عسكرية من طراز “‏AS-532‌‏” بعد إقلاعها من “إسكي شهير” لتنفيذ مهمة تدريب.‏