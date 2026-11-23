دمشق -سانا



تشارك هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الاجتماع العام الـ43 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي من 24 حتى 26 من تشرين الثاني الجاري.



وذكرت الهيئة اليوم الإثنين، أن الاجتماع يضم ممثلين عن 21 دولة، إلى جانب خبراء وشركاء إقليميين ودوليين، لبحث مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ومناقشة تقارير التقييم المتبادل والمتابعة وخطة عمل المجموعة لعام 2027.



وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع سيشهد طاولة مستديرة حول التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن جرائم الاحتيال، والملتقى الثاني لمراكز البحث والتطوير.



وتعكس مشاركة الهيئة أهمية التنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة والشركاء الدوليين، ما يدعم الجاهزية الوطنية لمتطلبات التقييم المتبادل لسورية.



وتولّت الإمارات في شهر كانون الثاني الماضي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF” ممثلة بحامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

