عمان-سانا

اختتمت المؤسسة السورية للبريد اليوم الإثنين مشاركتها في برنامج تدريبي نفذه البريد الأردني عبر الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 15 متدرباً من كوادر المؤسسة، واستمر ثمانية أيام، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بالخدمات البريدية.

وتناول البرنامج مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت الحسابات البريدية الدولية، وتسوية المستحقات المالية بين الإدارات البريدية، والتعريف بنظامي «IPS» و«CDS POST» لإدارة الإرساليات الدولية ومعالجتها، إضافة إلى معايير الاتحاد البريدي العالمي «UPU»، ونظام الجودة «QCS»، والتجارة الدولية، والعمليات البريدية المتكاملة، فيما خُصص اليوم الأخير لموضوع مركز الاتصال وخدمة العملاء.

شراكات لتطوير الكوادر والخدمات

أوضح مدير مديرية خدمات الجهات العامة والخاصة في المؤسسة السورية للبريد حسان دياب، في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين البريديتين السورية والأردنية، وتزامنت مع زيارة وفد من الاتحاد البريدي العالمي، جرى خلالها تصنيف البريد الأردني ضمن الجهات ذات الجاهزية العالية في مجالات التحول الرقمي والعمليات التشغيلية واللوجستية.

وأكد دياب أن المؤسسة السورية للبريد تعمل من خلال هذه البرامج التدريبية ومذكرات التفاهم على رفع كفاءة كوادرها وتبادل الخبرات المتعلقة بالمعايير والأنظمة الدولية المعتمدة، مشيراً إلى أن الاطلاع المباشر على تجربة البريد الأردني أسهم في تعزيز المعرفة بأهمية الشراكات الإقليمية والدولية في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.

تطوير المهارات الرقمية والأنظمة الحديثة

من جهتها، أكدت مديرة الشؤون الإدارية والمالية في الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، رندة عبيدات، أن البرنامج وفر تجربة عملية أسهمت في تطوير المهارات الرقمية والمهنية للمتدربين السوريين، ومكنهم من التعامل بكفاءة أكبر مع الأنظمة البريدية الحديثة.

وأعربت عبيدات عن أملها في توسيع مجالات التعاون والتطوير المشترك مستقبلاً تحت مظلة الاتحاد البريدي العالمي.

انعكاس مباشر على جودة الخدمات

بدوره، أعرب مدير بريد محافظة حمص ماجد الزعبي، عن تقديره للبريد الأردني والأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك على تنظيم الدورة، مشيراً إلى أنها أغنت خبرات المشاركين في مجالات البريد الدولي والخدمات البريدية وخدمة العملاء والعمليات المرتبطة بها.

وأوضح أن المعارف المكتسبة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في سوريا وتحسين كفاءة العمل في القطاع البريدي.

وتأتي الدورة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين البريديتين في سوريا والأردن، والهادفة إلى تبادل الخبرات وتحديث البنية التحتية الرقمية واللوجستية، كما تندرج ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتأهيل كوادرها وفق معايير الاتحاد البريدي العالمي والارتقاء بجودة الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.