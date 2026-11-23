إسطنبول-سانا

انطلق اليوم الإثنين في مدينة إسطنبول التركية الاجتماع التشاوري الدولي لهيئات الفتوى، الذي تنظّمه رئاسة الشؤون الدينية التركية على مدى يومين تحت شعار “وحدة الأمة والمشكلات العالمية”، بمشاركة رئيس مجلس الإفتاء الأعلى المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، وعضو مجلس الإفتاء معاون وزير الأوقاف الشيخ أنس الموسى، والأمين العام لمجلس الإفتاء الدكتور إبراهيم الحسون.

وأكد الحسون في تصريح لـ سانا، أن المشاركة في الاجتماع تأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وتنسيق الجهود بين هيئات الإفتاء والمؤسسات الدينية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها قضايا وحدة الأمة، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والتصدي لخطاب التطرف.

وأوضح الحسون أن الاجتماع يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات الفتوى في مختلف الدول، بما يسهم في بلورة رؤى مشتركة تجاه القضايا العالمية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمعات، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يحقق مصالح الأمة الإسلامية وقضاياها العادلة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بوحدة الأمة الإسلامية، ودور هيئات ومجالس الإفتاء في مواجهة المشكلات والتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية في مختلف الدول.