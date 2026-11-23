دمشق-سانا

وقّعت منظمة الطيران المدني الدولي (‏ICAO‏) وبرنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏)، اليوم ‏الإثنين، اتفاقية تعاون بقيمة مليون وخمسين ألف دولار أمريكي، لدعم وتطوير البنية التحتية ‏للملاحة الجوية في سوريا، مع التركيز على مطار دير الزور الدولي، وذلك في مقر الهيئة ‏العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدمشق.‏

ووقّع الاتفاقية عن منظمة الطيران المدني الدولي مشهور البلوي، مسؤول عمليات الطائرات ‏وسلامة الطيران في المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، وعن برنامج الأغذية العالمي ‏المديرة القطرية ماريان وارد، بحضور معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل ‏الجوي سامح عرابي.‏

وأكد رئيس الهيئة عمر الحصري في تصريح لــ سانا، أن الاتفاقية جاءت ثمرة جهود التنسيق ‏والمتابعة التي قادتها الهيئة مع المنظمتين الدوليتين، بهدف تحويل التعاون الفني الدولي إلى ‏مشاريع تطويرية تسهم في تحديث أنظمة الملاحة الجوية ورفع مستويات السلامة والكفاءة ‏التشغيلية في المطارات السورية.‏

وأوضح الحصري أن الاتفاقية تتضمن تطوير التجهيزات والأنظمة الملاحية، وتحسين ‏إجراءات الملاحة الجوية والاقتراب والهبوط، بما يعزز جاهزية مطار دير الزور الدولي ويرفع ‏كفاءته التشغيلية، مشيراً إلى أن المطار يحظى بأولوية ضمن خطط الهيئة الحالية، نظراً ‏لأهميته الاستراتيجية في المنطقة الشرقية.‏

ولفت الحصري إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال التحضيرات لإعادة افتتاح مطار ‏القامشلي خلال شهر كانون الأول المقبل، ومطار اللاذقية خلال عام 2027، ضمن برنامج ‏متكامل لإعادة تأهيل المطارات السورية وإعادتها تدريجياً إلى الخدمة.‏

وأشار الحصري إلى أن استراتيجية الهيئة لا تقتصر على إعادة افتتاح المطارات واستئناف ‏الرحلات، بل تهدف إلى إعادة بناء شبكة نقل جوي وطنية متكاملة تربط المحافظات السورية ‏بعضها ببعض، وتعزز اتصالها بالوجهات الإقليمية والدولية، وتدعم النشاط الاقتصادي ‏والتجاري في مختلف المناطق.‏

وأكد الحصري استمرار العمل مع المنظمات الدولية والشركاء الفنيين لاستقطاب التمويل ‏والخبرات اللازمة لتحديث البنية التحتية للطيران المدني، وضمان استدامة التشغيل وفق ‏المعايير الدولية.‏

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية شاركت في الدورة الثانية ‏والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي انعقدت في مدينة ‏مونتريال الكندية في الحادي والعشرين من أيلول الماضي.‏

يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أعلنت في السادس والعشرين من تشرين ‏الأول الماضي، إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، بشأن سلامة الطائرات المدنية ‏العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، في خطوة تمثل ‏تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة ‏الملاحة الجوية الدولية.‏