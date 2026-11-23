دمشق-سانا
وقّعت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون بقيمة مليون وخمسين ألف دولار أمريكي، لدعم وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في سوريا، مع التركيز على مطار دير الزور الدولي، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدمشق.
ووقّع الاتفاقية عن منظمة الطيران المدني الدولي مشهور البلوي، مسؤول عمليات الطائرات وسلامة الطيران في المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، وعن برنامج الأغذية العالمي المديرة القطرية ماريان وارد، بحضور معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي.
وأكد رئيس الهيئة عمر الحصري في تصريح لــ سانا، أن الاتفاقية جاءت ثمرة جهود التنسيق والمتابعة التي قادتها الهيئة مع المنظمتين الدوليتين، بهدف تحويل التعاون الفني الدولي إلى مشاريع تطويرية تسهم في تحديث أنظمة الملاحة الجوية ورفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية في المطارات السورية.
وأوضح الحصري أن الاتفاقية تتضمن تطوير التجهيزات والأنظمة الملاحية، وتحسين إجراءات الملاحة الجوية والاقتراب والهبوط، بما يعزز جاهزية مطار دير الزور الدولي ويرفع كفاءته التشغيلية، مشيراً إلى أن المطار يحظى بأولوية ضمن خطط الهيئة الحالية، نظراً لأهميته الاستراتيجية في المنطقة الشرقية.
ولفت الحصري إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال التحضيرات لإعادة افتتاح مطار القامشلي خلال شهر كانون الأول المقبل، ومطار اللاذقية خلال عام 2027، ضمن برنامج متكامل لإعادة تأهيل المطارات السورية وإعادتها تدريجياً إلى الخدمة.
وأشار الحصري إلى أن استراتيجية الهيئة لا تقتصر على إعادة افتتاح المطارات واستئناف الرحلات، بل تهدف إلى إعادة بناء شبكة نقل جوي وطنية متكاملة تربط المحافظات السورية بعضها ببعض، وتعزز اتصالها بالوجهات الإقليمية والدولية، وتدعم النشاط الاقتصادي والتجاري في مختلف المناطق.
وأكد الحصري استمرار العمل مع المنظمات الدولية والشركاء الفنيين لاستقطاب التمويل والخبرات اللازمة لتحديث البنية التحتية للطيران المدني، وضمان استدامة التشغيل وفق المعايير الدولية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية شاركت في الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي انعقدت في مدينة مونتريال الكندية في الحادي والعشرين من أيلول الماضي.
يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أعلنت في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، بشأن سلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، في خطوة تمثل تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.