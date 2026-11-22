القاهرة-سانا
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها، مشدداً على أهمية دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال جلسة نقاشية بعنوان “ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط”، ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وتثبيت التهدئة مع إيران عبر الحوار.
وشدد الوزير على الترابط بين أمن مصر ودول الخليج وباقي دول المنطقة.
تنفيذ خطة السلام في غزة
وأكد عبد العاطي أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أداء مهامها، وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا إلى توفير ضمانات لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية، عبر آليات فعالة للمتابعة والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير.
أمن الممرات الملاحية والتنسيق الإقليمي
ولفت عبد العاطي إلى أهمية اضطلاع دول المنطقة بدور رئيسي في صياغة ترتيبات أمنها الإقليمي، وتعزيز الحوار والتنسيق المشترك، وصون أمن الممرات الملاحية، ولا سيما البحر الأحمر وخليج عدن، والانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها.
وكان وزير الخارجية المصري أكد في تموز الماضي دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة تمكين مؤسسات الدولة السورية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وانطلقت في مدينة أسوان جنوبي مصر، أمس السبت، أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
ويهدف المنتدى، الذي تأسس عام 2019 بمبادرة مصرية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، إلى تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا، وتوفير منصة للحوار وصياغة حلول للتحديات الإقليمية والدولية.