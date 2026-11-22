القاهرة-سانا‏

‏ جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، تأكيد موقف ‏بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها، مشدداً على أهمية دعم الدولة الوطنية ‏ومؤسساتها الشرعية.‏

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال جلسة نقاشية ‏بعنوان “ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط”، ‏ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية ‏والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والتوصل إلى تسوية سياسية ‏للأزمة اليمنية، وتثبيت التهدئة مع إيران عبر الحوار.‏

وشدد الوزير على الترابط بين أمن مصر ودول الخليج وباقي دول المنطقة.‏

تنفيذ خطة السلام في غزة

وأكد عبد العاطي أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ‏وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أداء مهامها، وتسريع جهود التعافي ‏المبكر وإعادة الإعمار، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ‏وعاصمتها القدس.‏

ودعا إلى توفير ضمانات لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات ‏السياسية، عبر آليات فعالة للمتابعة والمساءلة، وضمان احترام القانون ‏الدولي وقرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير.‏

أمن الممرات الملاحية والتنسيق الإقليمي

ولفت عبد العاطي إلى أهمية اضطلاع دول المنطقة بدور رئيسي في صياغة ‌‏ترتيبات أمنها الإقليمي، وتعزيز الحوار والتنسيق المشترك، وصون أمن ‌‏الممرات الملاحية، ولا سيما البحر الأحمر وخليج عدن، والانتقال من إدارة ‌‏الأزمات إلى منع نشوبها.‏

وكان وزير الخارجية المصري أكد في تموز الماضي دعم بلاده لوحدة ‌‏سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة تمكين مؤسسات الدولة ‌‏السورية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.‏

وانطلقت في مدينة أسوان جنوبي مصر، أمس السبت، أعمال النسخة ‌‏السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزراء ‌‏ومسؤولين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.‏

ويهدف المنتدى، الذي تأسس عام 2019 بمبادرة مصرية خلال رئاستها ‌‏للاتحاد الأفريقي، إلى تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية المستدامة في ‌‏أفريقيا، وتوفير منصة للحوار وصياغة حلول للتحديات الإقليمية والدولية.‏