دمشق-سانا

بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، اليوم ‏الأحد، مع مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل ‏الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم رجب الواعر، آفاق التعاون ‏المشترك وسبل دعم أولويات التعافي في سوريا.‏

وتناول الاجتماع دور المنظمة في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ودعم ‏الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة استراتيجية وزارة الزراعة من خلال تطوير القطاع ‏الزراعي، وتقديم الدعم الفني، ونقل الخبرات وبناء القدرات، بما يرسخ ‏شراكة حقيقية ‏بين الجانبين تتجاوز إطار التمويل التقليدي.‏

كما أكد الجانبان أهمية وضع خارطة طريق لدعم القطاعات الزراعية الجاذبة، ‏ومواصلة مساندة النازحين والعائدين والفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز ‏صمودها، بالتوازي مع دعم التنمية الزراعية المستدامة وتبني الحلول الذكية مناخياً.‏