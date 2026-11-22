دمشق-سانا
بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، اليوم الأحد، مع مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم رجب الواعر، آفاق التعاون المشترك وسبل دعم أولويات التعافي في سوريا.
وتناول الاجتماع دور المنظمة في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة استراتيجية وزارة الزراعة من خلال تطوير القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الفني، ونقل الخبرات وبناء القدرات، بما يرسخ شراكة حقيقية بين الجانبين تتجاوز إطار التمويل التقليدي.
كما أكد الجانبان أهمية وضع خارطة طريق لدعم القطاعات الزراعية الجاذبة، ومواصلة مساندة النازحين والعائدين والفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز صمودها، بالتوازي مع دعم التنمية الزراعية المستدامة وتبني الحلول الذكية مناخياً.