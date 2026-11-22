دمشق-سانا
بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة سويسرا لدى الجمهورية العربية السورية نيكول رونر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المحافل متعددة الأطراف.
وتناول اللقاء القضايا المتعلقة بعمل المنظمات الدولية غير الحكومية في سوريا، والجهود الأممية، بما فيها الآليات الخاصة، والدعم السويسري المقدم في هذا الإطار.
كما بحث الجانبان أهمية دعم جهود توطين العمل الإنساني والتنموي في سوريا، وتعزيزها بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.