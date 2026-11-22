دمشق-سانا

بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد ‏بارود، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة سويسرا لدى الجمهورية العربية السورية ‏نيكول رونر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المحافل متعددة الأطراف.‏

وتناول اللقاء القضايا المتعلقة بعمل المنظمات الدولية غير الحكومية في سوريا، ‏والجهود الأممية، بما فيها الآليات الخاصة، والدعم السويسري المقدم في هذا الإطار.‏

كما بحث الجانبان أهمية دعم جهود توطين العمل الإنساني والتنموي في سوريا، ‏وتعزيزها بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.‏