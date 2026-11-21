مانيلا -سانا



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، أن سوريا ماضية قدماً في إطار استراتيجي وطني لإنهاء العنف ضد الأطفال يجمع بين وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والتربية والتعليم والصحة.



وأوضحت قبوات في كلمة خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا أن سوريا وبحلول عام 2027 ملتزمة بما يلي:



_ التربية الإيجابية ومدارس أكثر أماناً.

_ نظام وطني لرصد العنف والإبلاغ عنه.

_ تعزيز إدارة الحالات والدعم النفسي الاجتماعي.

_ الحماية من الاستغلال عبر الانترنت.

_ قوانين أقوى تضمن المساءلة وعدالة صديقة للطفل.



وقالت قبوات: “خلف كل إحصائية في سوريا طفل تعلم صوت البراميل المتفجرة، وعواقب الهجمات الكيميائية قبل صوت جرس المدرسة، لقد تحمل الأطفال السوريون ما لا ينبغي لأي طفل أن يحمله على الإطلاق، إنهم يستحقون حمايتنا”



وأضافت قبوات: “حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة، فلنبنِ معاً سوريا يستطيع فيها كل طفل أن يضحك ويتعلم ويحلم بلا خوف، حيث تصبح الشمس التي رسموها على الجدران شمساً تشرق على مستقبلهم”.



‌‏وشاركت سوريا في المؤتمر ‌‏الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بوفد ‏رسمي ‏برئاسة قبوات، ‌‏وعضوية ممثلين عن ‏وزارات الصحة ‏والتربية والتعليم والعدل والمحامي العام في دمشق القاضي حسام ‏خطاب.‏



ويهدف المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس الخميس إلى ‌‏‌‏تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة ‏لحماية ‌‏‌‏الأطفال، حيث شهد مشاركة واسعة من 129 دولة حول العالم، وتمثيلاً رسمياً ضم 66 ‌‏وزيراً من مختلف الدول.‏