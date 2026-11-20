أبو ظبي-سانا



شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ممثلة بمدير مديرية شؤون المسافرين عبد الله شماط، في الاجتماعات الدولية المعنية بالمعلومات المسبقة عن المسافرين وسجلات أسمائهم، والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث تطوير التعاون الدولي والأطر القانونية والتشغيلية المرتبطة بإدارة بيانات المسافرين.



وذكرت الهيئة اليوم الجمعة، أن برنامج الاجتماعات شمل المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، ممثلة بالمركز الوطني للاستعلام المبكر، بالشراكة مع مكتبَي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة نحو 300 مسؤول وخبير من أكثر من 40 دولة، إلى جانب اجتماع فريق العمل الفرعي المعني بالشؤون القانونية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.



وتناولت الاجتماعات سبل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لأنظمة المعلومات المسبقة عن المسافرين (API) وسجلات أسماء المسافرين (PNR)، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وشركات النقل، وتبادل الخبرات في تحليل البيانات والكشف المبكر عن المخاطر، مع مراعاة حماية البيانات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يسهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتيسير حركة السفر.



وتأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الجهات النظيرة والمنظمات الدولية، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في تطوير إجراءات شؤون المسافرين، ورفع كفاءة العمل في المنافذ، بما يدعم أمن الحدود ويحسّن الخدمات المقدمة للمسافرين.



ويعتبر المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين (المعني بالمعلومات المسبقة عن المسافرين API وسجلات أسماء المسافرين PNR)، أحد أبرز المحافل الدولية التي تُعنى بتطوير السياسات والنظم الأمنية الرقمية لتسهيل وحماية حركة الطيران والسفر.

