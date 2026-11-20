بروكسل-سانا
بحث نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
وقال كوردوني في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: إنه بحث مع دي مايو، على هامش منتدى حوارات المتوسط في بروكسل، آليات دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي يقودها السوريون.
وفي منشور آخر، أشار كوردوني إلى مشاركته في نقاش مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تناول الانتقال السياسي في سوريا وسبل توفير الدعم الدولي اللازم للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد الأربعاء الماضي، عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاتحاد الأوروبي والمتوسط للسلام والأمن في بروكسل، أن سوريا تشهد تحسناً تدريجياً ونمواً اقتصادياً جيداً، بالتوازي مع بدء تحرك دولي لدعم الحكومة السورية، مشدداً على استمرار الحاجة إلى دعم دولي مكثف لتحسين الأوضاع وتعزيز الاستقرار.