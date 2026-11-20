بروكسل-سانا‏

بحث نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، ‏مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، سبل تعزيز ‏التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لدعم جهود ‏التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.‏

وقال كوردوني في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: إنه بحث مع دي مايو، ‏على هامش منتدى حوارات المتوسط في بروكسل، آليات دعم جهود التعافي وإعادة ‏الإعمار التي يقودها السوريون.‏

وفي منشور آخر، أشار كوردوني إلى مشاركته في نقاش مع الأمين العام لمجلس ‏التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تناول الانتقال السياسي في سوريا ‏وسبل توفير الدعم الدولي اللازم للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد الأربعاء الماضي، عقب ‏مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاتحاد الأوروبي والمتوسط للسلام والأمن في ‏بروكسل، أن سوريا تشهد تحسناً تدريجياً ونمواً اقتصادياً جيداً، بالتوازي مع بدء ‏تحرك دولي لدعم الحكومة السورية، مشدداً على استمرار الحاجة إلى دعم دولي ‏مكثف لتحسين الأوضاع وتعزيز الاستقرار.‏