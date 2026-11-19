دمشق-سانا‏

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (‏EBRD‏) آفاق التعاون في دعم ‏مشاريع قطاع الطاقة، واستعرض واقع وأولويات قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والثروة المعدنية، وفرص ‏تطويرها.‏

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن وفد البنك أبدى اهتماماً بتعزيز التعاون مع الوزارة ‏واستعداده لدعم المشروعات التي تسهم في تطوير القطاع، مع التركيز على المبادرات التي تتيح فرصاً أوسع للقطاع ‏الخاص، وتعزز الشراكة بينه وبين القطاع الحكومي.‏

كما تناول اللقاء آليات إعداد مشروعات ذات طابع تقني، وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لها، بما يسهم في تحديد ‏فرص التمويل والتنفيذ وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية.‏

وفي سياق متصل، أطلع الوزير البشير وفد البنك على مشروع استجرار مياه الساحل إلى الداخل، مشيراً إلى بدء ‏الدراسات الأولية الخاصة بالمشروع، فيما أبدى الوفد اهتمامه به واستعداده لدعم مبادرات مماثلة تسهم في تعزيز الأمن ‏المائي في سوريا.‏

وكان معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان بحث الإثنين الماضي مع ليبور خلاد ‏رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، وكاتيكا هاجرولاهوفيك من بنك الاستثمار الأوروبي، مجالات ‏التعاون الممكنة وأولويات الوزارة في قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والمياه.‏