دمشق-سانا
بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) آفاق التعاون في دعم مشاريع قطاع الطاقة، واستعرض واقع وأولويات قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والثروة المعدنية، وفرص تطويرها.
وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن وفد البنك أبدى اهتماماً بتعزيز التعاون مع الوزارة واستعداده لدعم المشروعات التي تسهم في تطوير القطاع، مع التركيز على المبادرات التي تتيح فرصاً أوسع للقطاع الخاص، وتعزز الشراكة بينه وبين القطاع الحكومي.
كما تناول اللقاء آليات إعداد مشروعات ذات طابع تقني، وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لها، بما يسهم في تحديد فرص التمويل والتنفيذ وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية.
وفي سياق متصل، أطلع الوزير البشير وفد البنك على مشروع استجرار مياه الساحل إلى الداخل، مشيراً إلى بدء الدراسات الأولية الخاصة بالمشروع، فيما أبدى الوفد اهتمامه به واستعداده لدعم مبادرات مماثلة تسهم في تعزيز الأمن المائي في سوريا.
وكان معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان بحث الإثنين الماضي مع ليبور خلاد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، وكاتيكا هاجرولاهوفيك من بنك الاستثمار الأوروبي، مجالات التعاون الممكنة وأولويات الوزارة في قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والمياه.