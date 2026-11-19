مونتريال-سانا

وقّعت سوريا اليوم الخميس، مذكرة انضمام إلى المنظمة الإقليمية لمراقبة سلامة الطيران لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO)، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وذلك على هامش أعمال مؤتمر النقل الجوي والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقد في مدينة مونتريال الكندية.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مراقبة سلامة الطيران المدني، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والاستفادة من برامج الدعم والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير القدرات الرقابية والفنية للهيئة، والارتقاء بمنظومة سلامة الطيران في سوريا، وتعزيز مواءمتها مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

حضر مراسم التوقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عبد العزيز الدعيلج، والأمين العام لمنظمة (الإيكاو) خوان كارلوس سالازار غوميز، والمدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط في المنظمة محمد رحمة، ومعاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي، ومدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي في الهيئة رأفت كنو.

خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الإقليمي

في تصريح لسانا، أوضح رئيس الهيئة عمر الحصري، أن انضمام سوريا إلى المنظمة يشكّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الإقليمي في مجال سلامة الطيران المدني وتطوير القدرات الفنية والرقابية للهيئة.

وأكد الحصري أن هذه الخطوة تتيح لسوريا الاستفادة من برامج الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على سلامة الطيران وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة (الإيكاو).

وكان مؤتمر النقل الجوي والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين ‏للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، انطلقت أعمالهما يوم الإثنين الماضي في مدينة مونتريال الكندية، وتستمران حتى الـ20 من ‏تشرين الثاني الجاري.‏

يُذكر أن المنظمة الإقليمية لمراقبة سلامة الطيران لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأسست بمبادرة إقليمية وبالتنسيق مع منظمة (الإيكاو)، وتتخذ من الرياض مقرا لها، وتُعنى بدعم دول المنطقة في الوفاء بالتزاماتها الرقابية وتطبيق المعايير القياسية والتوصيات الدولية لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية.