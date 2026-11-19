دمشق-سانا

أطلقت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع بعثة الاتحاد ‏الأوروبي في دمشق، رسمياً منصة الدعم الفني الأوروبية (‏Technical ‎Assistance Hub‏)، بهدف توحيد وتنسيق جهود الدعم الفني المقدّم للمؤسسات ‏السورية، وتعزيز قدراتها وتطوير أدائها.‏

وجاء إطلاق المنصة خلال اجتماع تنسيقي عقدته إدارة التعاون الدولي مع بعثة ‏الاتحاد الأوروبي، بمشاركة أربع وكالات تنموية أوروبية، هي الوكالة الألمانية للتعاون ‏الدولي (‏GIZ‏)، ومؤسسة الخبرة الفرنسية (‏Expertise France‏)، والوكالة البلجيكية ‏للتعاون الدولي (‏Enabel‏)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (‏AICS‏)، وبحضور ‏مديري التعاون في سفارات الدول الأربع.‏

وتهدف المنصة إلى إرساء آلية عمل مشتركة تجمع الجهات التنموية المشاركة، بقيادة ‏مشتركة بين إدارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، بما يضمن مواءمة الدعم الفني ‏مع الأولويات الوطنية السورية، وتحويله إلى برامج عملية تستجيب للاحتياجات ‏المؤسسية.‏