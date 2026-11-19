جنيف-سانا

شارك وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، برئاسة رئيس دائرة العلامات الدولية والمعاهدات في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية محمد عنان، في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجنة التنمية والملكية الفكرية (CDIP)، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني 2026.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الوفد ناقش خلال مشاركته مواضع تتعلق بتعزيز دور الملكية الفكرية في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير القدرات الوطنية، وتحديث البنية المؤسسية والتقنية لأنظمة الملكية الفكرية.

تعزيز التعاون والدعم الفني للدول النامية



أكد الوفد خلال مشاركته، أهمية توسيع برامج التعاون والدعم الفني المقدمة للدول النامية، بما يساعدها على تطوير منظوماتها الوطنية والاستفادة من الملكية الفكرية بوصفها أداة داعمة للابتكار والتنمية.



وبينت الوزارة أن هذه المشاركة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، بما يدعم جهود تطوير عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، والارتقاء بخدماتها وآلياتها، وتعزيز البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار، وحماية حقوق المبتكرين وأصحاب العلامات والحقوق الفكرية في سوريا.



وتعنى لجنة التنمية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي أحدثت عام 2007، بمتابعة تنفيذ توصيات أجندة التنمية لضمان أن تسهم حماية الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجميع الدول، لا سيما النامية منها.